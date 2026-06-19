Davidovich, Badosa y Bouzas pierden en cuartos de Queen's, Berlín y Nottingham

16 June 2026, United Kingdom, London: Spanish tennis player Alejandro Davidovich Fokina in action against Great Britain's Cameron Norrie during their men's singles round of 32 match of the HSBC Championships at The Queen's Club. Photo: Adam Davy/PA Wire/d - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha perdido este viernes en cuartos de final del torneo de Queen's (Londres) ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 7-6(4), mientras que sus compatriotas Paula Badosa, en Berlín, y Jessica Bouzas, en Nottingham, igualmente se han despedido en cuartos por sus respectivas derrotas ante la checa Linda Noskova (6-1 y 6-3) y la también estadounidense Emma Navarro (7-6[6] y 6-2).

Sobre la hierba londinense, en el HSBC Championships que es de nivel ATP 500, Davidovich y Paul no se dieron tregua con sus servicios hasta que en el sexto juego aprovechó el estadounidense de forma letal un 30-40 y consiguió el 'break', consolidándolo de inmediato para obtener una ventaja que supo administrar hasta apuntarse el primer set.

El siguiente vivió igual dinámica y fue el malagueño quien tuvo en el sexto juego no una, sino dos opciones de rotura, pero Paul salvó ambas y enderezó un marcador que siguió reñido y sin más bolas de quiebre hasta la muerte súbita; ahí Davidovich remontó tres puntos de desventaja, pero se quedó clavado desde el 3-4 y encajó su derrota tras hora y media.

También sobre hierba, en el VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open que es de nivel WTA 500, Badosa empezó su partido a remolque y no pudo contrarrestar el estilo preciso de su oponente, quien se llevó el primer set en 35 minutos. De cara a la segunda manga, la catalana mejoró, si bien fue una losa haber desperdiciado un 0-40 durante el tercer juego.

Para colmo suyo, Noskova logró un quiebre en el cuarto juego y allanó su triunfo, el cual abrochó tras otra media hora larga de peloteos. Más batalla que su compatriota sí planteó Bouzas sobre la hierba del Lexus Nottingham Open, torneo en su caso de categoría WTA 250.

Navarro gozó de alguna bola de 'break', pero la gallega respondió con arrojo y forzó luego un 'tie-break' ajustadísimo, donde ella llegó a ir 0-2 y 3-4 arriba, pero que lo terminó cediendo por 8-6. Y en la segunda manga, su adversaria le rompió pronto el servicio, aclarando el camino hacia el tirunfo, que Navarro selló después de una hora y 43 minutos.