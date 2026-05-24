Davidovich y Bassols firman las primeras victorias españolas en París

Alejandro Davidovich Fokina, Roland Garros - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud/Psnewz

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Davidovich y Marina Bassols lograron este domingo las primeras victorias españolas en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, un inicio del torneo en París que dejó las eliminaciones de Pablo Llamas, Sara Sorribes y Oksana Selekhmeteva.

En sesión temprana, pero con mucho calor, Davidovich solventó una tremenda trampa en su debut en París, con un 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5, 6-3 ante el bosnio Damir Dzumhur. Cuatro horas de primera ronda para el malagueño, que por momentos sufrió mucho físicamente, para citarse ahora con el argentino Thiago Agustín Tirante, verdugo del también español Pablo Llamas, que aguantó hasta donde pudo, en otro duro encuentro de puntos largos (3-6, 6-7(6), 7-6(5), 0-6).

Mientras, en el cuadro WTA, Marina Bassols alzó los brazos emocionada al lograr su primera victoria en un 'Grand Slam', venciendo (6-3, 6-4) a la colombiana Emiliana Arango. La catalana, en buena forma como venía demostrando en los torneos de Bisbal, Portoroz y WTA 125 de Madrid, se citó con una de las favoritas, la rusa Mirra Andreeva, en segunda ronda de París.

Por otro lado, en su estreno como recién nacionalizada española, Oksana Selekhmeteva no pudo (6-2, 6-3) con una inspirada Marta Kostiuk, reciente campeona la ucraniana en el Mutua Madrid Open. Igualmente, Sorribes cedió en el debut (6-4, 6-2) ante la alemana Tamara Korpatsch, a pesar de tener el primer parcial en la mano y también opciones de llevarse el segundo.