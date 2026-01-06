Davidovich y Carreño, eliminados en Brisbane

Archivo - Alejandro Davidovich Fokina of Spain during day 4 of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 30, 2025 at Paris La Defense Arena in Nanterre near Paris, France - Photo Jean Catuffe / DPPI - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Alejandro Davidovich y Pablo Carreño cayeron eliminados en la primera ronda del torneo de Brisbane (Australia), sobre pista dura y de categoría ATP 250, tras perder sus partidos ante el estadounidense Brandon Nakashima y el búlgaro Grigor Dimitrov, respectivamente.

Davidovich, número 14 del ranking ATP, perdió por 7-6 (4) y 6-4 ante Nakashima en una hora y 42 minutos. El malagueño supo reponerse de un 3-1 en contra en el primer parcial para forzar el desempate, en el que llegó a ir 2-4 a favor, pero finalmente cedió ese primer set y ya no pudo recuperarse del golpe.

La segunda manga fue claramente para un estadounidense que machacó a Davidovich con su saque -convirtió 15 'aces'-. Nakashima efectuó la única bola de 'break' del segundo set y fue más regular que un tenista español que lamentó hasta 9 errores no forzados, el doble que su rival.

Por su parte, Dimitrov ganó claramente a Carreño, que llegó al cuadro principal desde la previa, por 6-3 y 6-2, dejando Brisbane sin representación española, después de un triunfo en un partido que duró poco más de una hora.