Davidovich desaprovecha dos bolas de partido y se despide de Indian Wells

February 13, 2026, Frisco, Texas, USA: ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA (ESP) uses a forehand during a menâ€s singles match at 2026 Nexo Dallas Open at The Ford Center at The Star in Frisco, Texas. Denis Shapovalov defeated Alejandro Davidovich Fokina, 5:7, 6 - Europa Press/Contacto/Daniel McGregor-Huyer

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se ha despedido este martes del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer ATP Masters 1.000 de la temporada, después de caer en su partido de octavos de final frente al estadounidense Learner Tien (4-6, 6-1, 7-6(4)), en el que llegó a gozar de dos 'match ball'.

El malagueño, número 19 del mundo y que en la anterior ronda del certamen en el desierto californiano derrotó al checo Jakub Mensik (6-2, 4-6, 6-2), aprovechó una de las dos pelotas de 'break' de las que dispuso en el noveno juego para adjudicarse posteriormente el parcial inaugural con su saque.

Sin embargo, el tenista norteamericano igualó la contienda en una segunda manga que arrancó con un 3-0 y en la que firmó otro quiebre antes de cerrar con 6-1. En el definitivo tercer set, Davidovich perdonó la rotura en el cuarto juego y, con 5-4 a favor, dejó pasar dos pelotas de partido.

Lo pagó caro, ya que Tien, 27ª raqueta mundial, forzó un 'tie-break' donde se mostró más sólido para llevarse el triunfo después de dos horas y diez minutos de partido. Ahora, se enfrentará al ganador del duelo que afrontarán a continuación el número dos del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el brasileño Joao Fonseca, número 35 del ranking ATP.