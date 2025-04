Davidovich Fokina: "Me da mucha rabia pero me voy con la cabeza alta de Barcelona"

Alejando Davidovich of Spain attends his press conference during the quarter final tennis match of the Barcelona Open Banc Sabadell 2025

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha señalado tras perder este viernes contra Karen Khachanov en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó por 6-4 y 7-5 que se va con la "cabeza alta" del torneo barcelonés por su nivel general y por haber caído "por detalles" ante el de Moscú.

"Khachanov ha jugado mejor que yo en los momentos importantes, he tenido mi bola de set pero es tenis. Me da mucha rabia, he tenido mi oportunidad y he perdido el set, pero me voy con la cabeza alta de Barcelona, porque ha sido por detalles que he perdido el segundo set", señaló a la prensa tras el partido.

El español reconoció que, nada más terminar, sintió "mucha rabia" porque "a nadie le gusta perder" teniendo 2-5 y 0-30 arriba en el segundo set. "Hay que aceptarlo, no voy a perder siempre así", manifestó.

"Lo más importante es que he competido todo el partido. Ha sido un partido muy reñido, me voy contento por el rendimiento, y son dos semanas seguidas a buen nivel. Ahora voy a descansar y a competir el lunes en Madrid", apuntó.

Pero de cara al torneo madrileño no quiere ponerse metas. "Este año, tal y como estoy jugando, no me quiero poner expectativas altas. Voy a ir partido a partido. Hay que hacer más daño con el saque porque la bola bota, en altura. El tenis está muy igualado, gane quien gane tendré un partido reñido. Iré con la cabeza alta y a luchar todos los partidos", aseguró.

"NO ES MARRAKECH PERO LA PISTA PODRÍA ESTAR MEJOR"

Por otro lado, rectificó sus palabras "en caliente" comparando las pistas del RCTB-1899 con Marrakech, pero sí lamentó que haya más arcilla y que el bote sea irregular. "No es sólo hoy, lleva toda la semana. Este año han puesto más tierra, los botes están siendo un poco malos. Es tierra, hay que adaptarse, en Montecarlo todos los botes eran limpios y no había esas mini montañitas", señaló.

"Aquí han puesto más tierra de lo normal, ha habido algunas que me han botado más pero no es como Marrakech, lo dije en caliente. Pido perdón a los pisteros y al club, no tiene nada que ver. Fue un calentón, pero es verdad que podría estar mejor la pista", se sinceró.

En cuanto al cruce de palabras con Khachanov al término del partido, le restó importancia. "No nos hemos enfadado. Nos tenemos un respeto mutuo, son cosas que pasan con tensión en un partido pero no hay nada, son cosas que pasan. Nos llevamos bien, hemos estado ahora tranquilos. No hay nada que comentar", alegó.