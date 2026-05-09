Davidovich, Landaluce y Llamas avanzan a tercera ronda en Roma

April 27, 2026, Madrid: Tennis - Madrid 2026 - ATP - WTA - 27/04/2026 - Alejandro Davidovich Fokina - Europa Press/Contacto/Cc

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Alejandro Davidovich, Martín Landaluce y Pablo Llamas han avanzado a la tercera ronda del torneo de Roma, quinto Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de superar este sábado al chileno Cristian Garín (7-6(2), 6-4), el croata Marin Cilic (6-4, 6-4) y el francés Corentin Moutet (6-4, 3-6, 7-6(4)), respectivamente, mientras que Roberto Bautista se ha despedido del certamen italiano tras caer ante el estadounidense Brandon Nakashima (6-4, 6-0).

Davidovich, número 23 del mundo, desaprovechó la única bola de rotura que se dio en el set inaugural y tuvo que esperar al 'tie-break' para adelantarse en la contienda. Ya en la segunda manga, se adelantó 4-0, no sin antes desbaratar cinco oportunidades de quiebre de su adversario en un larguísimo segundo juego.

Un nuevo 'break' en el octavo juego le encaminó hacia la victoria, solventada en una hora y 54 minutos y que le cita en la siguiente ronda con el ruso Andrey Rublev, duodécimo favorito del torneo romano y que superó en su duelo de segunda ronda al serbio Miomir Kecmanovic (6-4, 6-4).

También avanzó en el Foro Itálico Landaluce, que doblegó a un campeón de 'Grand Slam' como Marin Cilic en dos horas y siete minutos. El madrileño, de 20 años, número 94 del ranking ATP y que ya alcanzó los cuartos de final este curso en el ATP Masters 1.000 de Miami, se valió de una rotura en cada uno de los dos parciales disputados para verse las caras con el italiano Mattia Bellucci, verdugo del favorito número 24, el argentino Tomás Martín Etcheverry (5-7, 6-2, 6-3).

La tercera victoria de la 'Armada', y la primera para él en el circuito ATP 2026, la consiguió Pablo Llamas, procedente de la fase previa, frente a Moutet en tres horas y dos minutos. Ahora, le espera el séptimo cabeza de serie y campeón de 2023, el ruso Daniil Medvedev, que no necesitó saltar a pista este sábado frente al checo Tomas Machac, baja por enfermedad.

Por contra, Bautista no puso asegurar el pleno de triunfos españoles de la jornada y se despidió de Roma ante Brandon Nakashima, que cerró el duelo en una hora y 22 minutos.