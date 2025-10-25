Davidovich se mete en la final de Basilea contra Fonseca, verdugo de Munar

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich accedió a la final del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza), que se disputa sobre pista dura bajo techo, donde no se verá con su compatriota Jaume Munar, que cayó en la otra semifinal contra el brasileño João Fonseca.

Davidovich, que jugaba por sexta vez esta temporada la penúltima ronda de un torneo ATP, accedió a su cuarta final de 2025, en busca de su ansiado primer título. El malagueño avanzó a costa del francés Ugo Humbert, quien se retiró con 7-6(4), 3-1 en contra.

Mientras, Munar se despidió con un 7-6(4) y 7-5 contra Fonseca, una de las revelaciones del año en el circuito mundial. El reñido primer juego fue una declaración de intenciones para ambos jugadores, que en todo el primer set no se concedieron ni una pelota de 'break'. La dinámica siguió durante la muerte súbita, donde perder un único punto al saque condenó a Munar (7-4).

En el comienzo de la siguiente, los dos se apuntaron en blanco sus respectivos primeros servicios. Aunque Munar también fue letal en el tercer juego con un 'break' en su primera oportunidad y consolidó dicha ventaja (1-3), Fonseca se recuperó con un quiebre en el octavo (4-4). Apoyado en un gran porcentaje de primeros saques, el joven brasileño se situó 6-5 de manera relativamente cómoda y en el duodécimo juego consiguió otra rotura, ya definitiva para cerrar la victoria después de una hora y 54 minutos de encuentro.