Davidovich, Munar y Martínez superan sus estrenos en Dallas, Róterdam y Buenos Aires

Archivo - Alejandro Davidovich Fokina of Spain during day 4 of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 30, 2025 at Paris La Defense Arena in Nanterre near Paris, France - Photo Jean Catuffe / DPPI - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Pedro Martínez superaron este lunes sus respectivos estrenos en los torneos ATP de Dallas (Estados Unidos), Róterdam (Países Bajos) y Buenos Aires, mientras que Roberto Bautista fue eliminado.

En Dallas, en pista dura al aire libre, Davidovich, que parte como tercer cabeza de serie, tuvo un trabajado debut ante el estadounidense Zachary Svadja, clasificado desde la previa y que plantó cara antes de caer en dos sets por 6-4, 7-6(1).

Por otro lado, en el torneo 'indoor' de Róterdam, Munar disfrutó de un choque más cómodo ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer, invitado por los organizadores y al que batió en dos mangas claramente por 6-1, 6-3. No tuvo tanta suerte su compatriota Roberto Bautista, eliminado por el británico Cameron Norrie, sexto favorito, por 7-6(3), 6-1.

Finalmente, en la tierra batida de Buenos Aires, Pedro Martínez también sacó adelante su estreno frente al argentino Lautaro Midón, clasificado desde la previa y al que derrotó con solvencia por 6-4, 6-1.