Davidovich no puede con Zverev en octavos de París

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina cedió (6-2, 6-4) ante el alemán Alexander Zverev este jueves y se despidió en octavos de final del torneo de París, último Masters 1000 de la temporada.

'Foki' no estuvo fino como exigía el número tres del mundo y vigente campeón del torneo francés. Zverev, que se medirá ahora con el ruso Daniil Medvédev, avanzó en la defensa de su título tras una hora y media, y dejó el torneo sin representación española.

Davidovich parecía haber tomado la medida a la nueva sede de la cita parisina, Paris La Défense Arena en vez de Bercy, y al público, después de dos victorias sobre tenistas locales. Sin embargo, Zverev impuso su ley y puso un contundente 6-1 en duelos contra el español.

Al malagueño le falló su servicio ante los ataques del alemán, quien rompió en el tercer juego y una segunda vez en el séptimo para apuntarse el primer set (6-2). 'Foki' empezó con 'break' en contra el segundo acto, pero reaccionó aprovechando finalmente sus opciones de rotura en un intento por meterse en la pelea.

Sin embargo, Zverev dejó las intenciones de su rival en ese amago y volvió a la carga agresivo al resto hasta que volvió a romper. Davidovich, que venía de perder su cuarta final de 2025 el pasado domingo en Basilea (Suiza), dijo adiós a París en octavos.