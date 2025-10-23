Davidovich pasa a cuartos de final en Basilea

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina se clasificó este miércoles para los cuartos de final en el torneo de Basilea (Suiza), de categoría ATP 500 y que se está disputando bajo techo sobre pista dura, tras batir por (6)6-7, 6-4 y 7-5 al estadounidense Jenson Brooksby en dos horas y 48 minutos de partido.

Luciendo su mejor puesto histórico en el ranking mundial (18º), Davidovich tuvo enfrente un 'hueso' que amenazó con romperle el servicio nada más empezar y que lo logró en el tercer juego, consolidando esa renta de inmediato y en blanco (1-3). Aunque después Brooksby no fue tan sólido al saque y llegó a ir 6-5 abajo, forzó la muerte súbita sin sustos.

Sí los tuvo al comienzo de dicho 'tie-break' (2-0, 3-1), pero remontó haciendo valer sus buenas subidas a la red y se impuso 6-8. Davidovich no estaba teniendo el mejor de sus días y el inicio del segundo set parecía peligroso, ya que el estadounidense salvó una bola de 'break' en el quinto juego. No obstante, el malagueño apretó en el noveno juego y tuvo premio.

En ese momento rompió el servicio de su oponente (5-4) y se apuntó a continuación la segunda manga, encarando la tercera mediante un 'déjà vu' por su igualdad de inicio y por no saborear picante hasta su quinto juego; ahí aprovechó 'Foki' un 0-40 para tomar la delantera y, gracias a su saque posterior, allanarse el marcador (4-2).

Con mayor versatilidad conforme avanzaba el tiempo, el andaluz dispuso del décimo juego al saque para cerrar la victoria. En ese escenario se vieron los mejores intercambios del encuentro, exhibiendo Brooksby buenos reveses liftados mientras su adversario se defendía con cortados de nivel y un catálogo de golpes que el público disfrutó a medianoche.

Hasta cuatro bolas de partido malgastó Davidovich, que para colmo hizo doble falta cuando tenía pelota de rotura en contra. Pero cuando parecía que el malagueño se había enredado, restando puso nervioso al jugador de Sacramento, que dejó en la red un revés clave y lo acusó con un quiebre.

En la Pista Central de este torneo Swiss Indoors Basel, 'Foki' ya sí amarró el tercer set y el trabajado triunfo con un gran servicio que se adjudicó en blanco, celebrando con rabia su acceso a unos cuartos de final donde se enfrentará al noruego Casper Ruud o al suizo Stan Wawrinka.