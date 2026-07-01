Davidovich pasa por encima de Marozsan y Bouzas firma otro golpe español en Wimbledon

01 July 2026, United Kingdom, London: Spanish tennis player Alejandro Davidovich Fokina falls while attempting to return the ball to Hungary's Fabian Marozsan during their Men's Singles second-round match on Day Three of the 2026 Wimbledon Championships a - Ben Whitley/PA Wire/dpa

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles firmaron este miércoles una jornada de luces y sombras en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, con las victorias de Alejandro Davidovich y Jessica Bouzas para avanzar a tercera ronda y la eliminación de Daniel Mérida, que llegó a poner contra las cuerdas a uno de los favoritos del torneo, Daniil Medvedev, antes de despedirse.

En el cuadro masculino, Alejandro Davidovich fue el gran protagonista del día con una exhibición de autoridad para derrotar al húngaro Fabian Marozsan por 6-3, 6-0 y 6-3 en apenas 1 hora y 20 minutos y clasificarse para tercera ronda, en la que se medirá a otro húngaro, Marton Fucsovics --que ganó al estadounidense Learner Tien--.

El malagueño completó uno de sus partidos más sólidos sobre hierba en los últimos tiempos. Acabó con nueve saques directos, ganó el 83% de puntos con primer servicio y dominó claramente el intercambio desde el resto, hasta el punto de sumar 51 puntos al resto frente a solo 22 de su rival. También convirtió seis de sus nueve bolas de rotura y cerró el encuentro con 29 golpes ganadores por únicamente 15 errores no forzados.

Aunque el marcador terminó siendo muy amplio, el encuentro arrancó con algo más de igualdad. Davidovich rompió pronto en el primer parcial y fue creciendo desde la agresividad y la presión constante sobre el segundo saque de Marozsan. El cierre del set llegó además con ayuda del húngaro, que entregó el parcial con una doble falta.

A partir de ahí ya no hubo partido. El español enlazó seis juegos consecutivos para firmar un contundente 6-0 en la segunda manga, donde apenas concedió opciones y sostuvo incluso un juego largo con varios iguales antes de volver a escaparse. El tercer set fue más competido, pero Davidovich mantuvo el mando, encontró el quiebre decisivo y cerró el encuentro con autoridad para seguir avanzando en el grande sobre hierba.

No pudo acompañarle Daniel Mérida, que rozó una de las grandes sorpresas del torneo antes de caer ante Daniil Medvedev por 6-3, 3-6, 5-7 y 2-6 en 2 horas y 14 minutos. El español dejó una actuación de mucho nivel y llegó incluso a ganar el primer set al número ocho del cuadro después de un inicio valiente y sin complejos.

Mérida encontró pronto oportunidades al resto, rompió el servicio del ruso y llegó a disponer de dobles bolas de set antes de cerrar una primera manga que llegó a cambiar el ritmo del encuentro. Sin embargo, Medvedev fue ajustando el servicio y elevando el nivel competitivo, para terminar con 13 aces y un 78% de puntos ganados con primer saque, además de aprovechar cinco de sus seis opciones de rotura.

El joven madrileño, número 84 del mundo, sostuvo el pulso durante buena parte del tercer parcial -incluido un intercambio de 21 golpes y varias oportunidades para recuperar ventaja-, pero el ruso encontró una rotura decisiva en el tramo final para colocarse por delante. En el cuarto set ya tomó completamente el control y sentenció el duelo con dos quiebres y un último ace de 127 millas por hora.

En el cuadro femenino, Jessica Bouzas Maneiro volvió a confirmar su gran momento sobre hierba y superó a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7(1) y 6-2 en 2 horas y 4 minutos para instalarse en tercera ronda.

Bouzas arrancó muy seria y se llevó el primer set rompiendo en el momento justo. El segundo parcial se convirtió en una montaña rusa, con intercambios constantes de roturas y alternativas en el marcador. La española llegó a recuperar un quiebre para forzar el desempate, pero allí Yastremska enlazó varios puntos seguidos para igualar el partido.

Lejos de acusar el golpe, Bouzas reaccionó con personalidad en la manga definitiva. Encontró una rotura temprana, sobrevivió a un larguísimo juego de cuatro iguales y volvió a quebrar para abrir distancia antes de cerrar una victoria de mucho mérito que la mantiene como una de las notas más destacadas de la representación española en Londres.