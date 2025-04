Davidovich: "Un torneo sin Nadal, se echa de menos que no haya un español en la final"

El español se puso del lado de Zverev en la polémica con los "errores graves" del juez de línea electrónico

"Me ha dado mucha rabia, me veía muy bien"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich salió del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada, con la "cabeza alta" después de perder este domingo en tres sets (2-6, 7-6(3), 7-6(0)) contra el alemán Alexander Zverev, quien demostró que es el número dos del mundo dejando sin españoles la Caja Mágica.

"Son etapas, igual el año que viene estamos todos en semifinales. Ha habido muchas bajas, un torneo sin Rafa, se echa de menos que no haya un español en la final. Este año ha sido así y veremos el año que viene", afirmó el malagueño en zona mixta.

'Foki' se refirió así a la ausencia de jugadores nacionales en la segunda semana del torneo madrileño, recordando el primer año sin Rafa Nadal. Además, Davidovich fue preguntado por las 'dudas' que manifestó Roberto Bautista sobre si Carlos Alcaraz ganaría muchos 'Grand Slams' yendo mucho a Ibiza. "Cuatro 'Grans Slams' con 21 años ya me dirás quién lo hace. Es muy joven, tiene una larga carrera, y seguramente veremos muchos triunfos de él", apuntó.

Por otro lado, el jugador español se refirió a la polémica en el encuentro ante Zverev con el sistema de juez de línea automático, que cantó dos bolas buenas erróneamente. "Obviamente hay errores muy grandes, después lo he visto cuando he ido a ese lado, y también cuando yo me he quejado con el saque se había ido clara, hay errores muy grandes", afirmó.

"Tiene que cambiar algo el sistema, no es normal, estoy con Zverev, que una bola que se ha ido tanto y no ha ido ni rápido, no tiene sentido que haya cantado buena", añadió.

Por otro lado, 'Foki' se mostró satisfecho con su actuación a pesar de no aprovechar sus opciones en el segundo set y estar tan cerca de una importante victoria. "Ha sido un partido muy exigente, él ha subido el nivel durante el partido y es el número dos por alguna razón. Estoy contento con el nivel, un partido más para aprender", apuntó.

"Seguimos intentando dar el 100% cada partido. He tenido mi oportunidad en el segundo set, la he tirado a la red. Son aprendizajes, hay nervios y tensión, y hay que demostrar que estás bien, que no pasa nada, que hay que seguir. Me ha dado mucha rabia el partido de hoy, me veía muy bien. Estoy contento, con la cabeza alta, y bastante cansado ahora", añadió.

De cara a Roland Garros, el malagueño destacó también su buen tono para aguantar más de dos horas con Zverev y, poco después, saltar a un intenso duelo de dobles que perdió también junto al estadounidense Frances Tiafoe. "Sí, hoy he jugado casi tres horas, después he jugado un dobles. He tenido bastante energía. Tengo más que dar de mí", zanjó.