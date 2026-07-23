DAZN emitirá la Liga de Naciones y la fase de clasificación para la Eurocopa 2028

14 July 2026, US, Arlington: France's Kylian Mbappe (L) and Spain's Marc Cucurella battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup semi-final soccer match between France and Spain at the Dallas Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

DAZN, la plataforma de entretenimiento deportivo, refuerza su apuesta por el fútbol internacional con un nuevo acuerdo por el que emitirá todos los partidos de la Fase Final de la Liga de Naciones en directo y bajo demanda, incluidos los de la selección española si consigue clasificarse.

Además de la próxima gran cita del fútbol europeo, DAZN expande su catálogo con la incorporación de más de 500 partidos de la fase de grupos y cuartos de final de la UEFA Nations League --los de España a la carta--, clasificatorios para la UEFA EURO y amistosos. De este modo, en la plataforma se podrán seguir en directo todos los choques de las principales federaciones de la UEFA (Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos), así como los de España en diferido.

Todos los partidos se emitirán en directo y en exclusiva, salvo el partido de primera elección de cada jornada, que será coexclusivo con un operador en abierto. Asimismo, con el objetivo de democratizar y facilitar el acceso al mejor fútbol, DAZN ofrecerá una amplia selección de encuentros de forma gratuita, solo con registrarse en la App de la plataforma.

Además de la emoción del directo, los usuarios podrán disfrutar en DAZN de resúmenes de cada choque, para no perderse ni un solo momento de emoción de la UEFA Nations League y de la clasificación para la próxima EURO.

El CEO de DAZN Iberia, Oscar Vilda, señaló que estan "entusiasmados" de ampliar la oferta de fútbol internacional con "dos de las propiedades más atractivas de la UEFA". "Ofrecer la Nations League, así como los partidos clasificatorios de potencias históricas de la talla de Inglaterra, Francia o Alemania, garantiza un espectáculo continuo para nuestros suscriptores", añadió.