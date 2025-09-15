DAZN emitirá una serie de partidos de la NBA a partir de la próxima temporada

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

DAZN ha anunciado este lunes que ha llegado a un acuerdo multianual con la NBA para emitir, a partir de la temporada 2025/26, una serie de partidos de temporada regular, de los 'Playoffs', las Finales de Conferencia, el 'All-Star' y las Finales de 2027, además de resúmenes y contenido original, con toda la cobertura estando disponible en directo y a la carta con comentarios en español.

"La National Basketball Association (NBA) y DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, han alcanzado un acuerdo de colaboración multianual que permitirá a DAZN emitir partidos en directo y programación original en España desde esta misma temporada, que comienza el próximo miércoles 22 de octubre", ha anunciado la plataforma de 'streaming' en un comunicado.

La NBA ofrecerá estos partidos y contenidos a partir de la próxima temporada, que arranca el 22 de octubre, pudiéndose ver en sus planes Baloncesto, Premium y Made in USA de DAZN. Además, los planes Baloncesto y Premium incluyen también todos los encuentros de Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa.

El plan Baloncesto se puede adquirir por 9,99 euros al mes, mientras que el plan Premium mantendrá su precio actual de 31,99 euros al mes e incorpora todo este contenido adicional sin cambiar de precio.

Por su parte, el nuevo plan Made in USA, que se lanzará este mismo mes por 4,99 euros al mes, estará enfocado exclusivamente en las grandes competiciones estadounidenses, ofreciendo acceso a la NBA, la NFL y la NASCAR. Además, los aficionados entre 18 y 30 años pueden aprovechar la Tarifa Joven -30, con un 30 por ciento de descuento en todos los planes.

"El acuerdo refuerza además la oferta de contenidos del plan Baloncesto que acabamos de lanzar, convirtiéndolo en la propuesta más completa y accesible para los amantes del basket en nuestro país", ha asegurado el CEO de DAZN para España y Portugal, Óscar Vilda.

Por su parte, el Vicepresidente de Distribución Global de Medios de NBA Europa y Oriente Medio, Bastien Lacheny, ha afirmado que quieren "seguir impulsando" la NBA en España. "A medida que nos adaptamos a la evolución del panorama mediático, el alcance nacional y la experiencia digital de DAZN permitirán acercar la emoción de la liga a nuestra comunidad de aficionados en España de un modo nuevo y creativo", explicó.