Decathlon defiende que fomentar el movimiento desde el nacimiento es invertir en salud a largo plazo. - DECATHLON

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportivo Decathlon presenta su nueva gama de productos para niños de 0 a 6 años, desarrollada junto a expertos en salud infantil, pensada para fomentar el movimiento y el aprendizaje desde los primeros años de infancia en un contexto en el que cada vez más estudios alertan sobre el sedentarismo en las edades tempranas.

La gama abarca disciplinas como movilidad, natación, senderismo, deportes de puntería y educación deportiva, con soluciones pensadas para acompañar el crecimiento y desarrollo (motor, psicológico y emocional), haciendo del juego un espacio de aprendizaje, además de seguro y divertido.

"El movimiento en los primeros años de vida no solo fortalece el cuerpo, sino que construye las bases del aprendizaje, la autonomía y la confianza", según expertos de Decathlon.

Los puntos clave de la colección son la movilidad progresiva, desde la primera bici sin ruedines hasta el patinete evolutivo B900, pasando por los patines Learn 100, para que los niños aprendan equilibrio y coordinación mientras se divierten.

También las primeras experiencias acuáticas como los brazaletes Free, las gafas Kuwee y el traje Body Warm, que facilitan la autonomía y la confianza en el agua, ayudando a los pequeños a nadar y chapotear con seguridad.

El calzado adaptado como la gama Barefoot y la zapatilla Crossrock, que acompañan cada paso respetando la forma natural del pie, ofreciendo libertad de movimiento y comodidad en cualquier aventura al aire libre, y la exploración segura con ropa impermeable, sets de tiro con arco junior y kits de observación de vida acuática.

Todos los productos se han desarrollado junto a 18 expertos, el SportsLab y universidades internacionales, basados en estudios sobre habilidades motrices fundamentales y desarrollo infantil, y son de calidad a un precio justo como el alquiler de bicicletas infantiles y programas como Active Design y Decathlon Activities para facilitar que se mantengan activos y disfruten del movimiento en comunidad.