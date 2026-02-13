Archivo - Decathlon y Pedri buscan embajadores para su campaña de verano. - SAMU PEREZ - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportivo Decathlon ofrece a clientes y colaboradores formar parte del rodaje de su próxima campaña de verano junto al centrocampista del FC Barcelona Pedri González, embajador de la marca.

La marca multideporte lanza un mercado de fichajes dirigido a clientes y colaboradores que quieran convertirse en las nuevas caras de Decathlon y compartir con Pedri una campaña que celebrará el deporte desde una mirada fresca y auténtica.

La propuesta se aleja de lo convencional para poner en el centro a las personas reales que viven el deporte en su día a día, transformando esa dedicación cotidiana en una historia inspiradora.

Bajo el concepto 'Pedri busca embajadores', la iniciativa invita a la comunidad Decathlon a demostrar por qué también pueden representar los valores que definen a la marca: esfuerzo, cercanía, superación y amor por el deporte.

Para formar parte de la campaña y optar a rodar junto a Pedri hay que grabar un vídeo corto en cualquier tienda Decathlon explicando por qué serías un gran embajador; publicarlo en el feed de Instagram o TikTok; etiquetar a @Decathlon_espana en la publicación; y añadir la etiqueta #embajadordecathlon. El plazo concluye el 28 de febrero.