Decathlon presenta sus productos esenciales para optimizar los días de playa. - DECATHLON

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La multinacional deportiva Decathlon ha presentado una selección de productos esenciales diseñados para disfrutar de las jornadas veraniegas en la playa de manera sencilla y sin complicaciones como sombrillas y sillas plegables.

La marca ha propuesto dar solución a los obstáculos habituales que surgen al cargar el equipamiento, buscar sombra o conservar los alimentos y las bebidas frescas a lo largo del día. Para ello, ha sugerido la adopción de una serie de artículos técnicos enfocados en la comodidad, la facilidad de transporte y la protección del usuario.

En lo relativo a la protección solar y el descanso, la empresa ha destacado el refugio de playa Iwiko 180, una solución que combina las funciones de sombrilla y tienda con un mecanismo de apertura instantánea y tejido con certificación UPF 50+.

Asimismo, ha aconsejado el uso de su silla reclinable plegable, que cuenta con un respaldo ajustable y tejido aireado para los días de temperaturas más elevadas. Ambos productos han sido concebidos para facilitar un montaje rápido y garantizar una sombra cómoda frente al mar.

La firma ha incorporado también opciones para la alimentación con la mochila nevera Quechua 100, un artículo ligero de 300 gramos y diez litros de capacidad que preserva la frescura de los alimentos hasta ocho horas si se utilizan acumuladores de frío.

De manera complementaria, ha recomendado una mesa plegable con capacidad de cuatro a seis comensales y de altura regulable en dos posiciones para adaptarse a las sillas o al suelo. Con estos implementos, la compañía busca transformar la experiencia de comer sobre la arena en una actividad más cómoda.

Para el cuidado de la piel y el dinamismo, la selección incluye el Spray Solar Active SPF 50 de 250 mililitros, que ofrece una alta protección contra los rayos UVA y UVB siendo resistente al agua y al sudor.

La marca ha señalado que su fórmula cumple con la ley de protectores solares de Hawái, habiendo superado los correspondientes tests de toxicidad sobre algas y corales en laboratorios independientes. En el apartado lúdico, se ha sugerido el juego de palas de tenis playa BTR 160, un set de iniciación que se presenta con dos palas de alta resistencia, una pelota y su funda de transporte.

La marca global Decathlon, fundada en 1976 y que cuenta actualmente con una plantilla de más de 100.000 colaboradores y una red de más de 1.900 tiendas distribuidas por todo el mundo, ha incidido en su propósito de hacer accesibles los beneficios de la práctica deportiva.