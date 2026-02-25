Decenas de estudiantes de secundaria aprenden en la Ciudad del Fútbol con la jornada Deporte es Vida - RFEF

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Luis Aragonés de Las Rozas (Madrid) albergó este miércoles la jornada 'Deporte es Vida', organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) junto a la asociación del mismo nombre y que ha llevado hasta la Ciudad del Fútbol a decenas de jóvenes estudiantes de secundaria en diferentes centros madrileños.

"Durante esta nueva etapa de la Real Federación Española de Fútbol tenemos el firme propósito de estar muy cerca de la sociedad, de los jóvenes, de defender las causas justas y, en días como hoy, cerca de la comunidad científica para hablar de todo lo que es salud, deporte y vida", dijo el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, inaugurando el acto.

La jornada contó con distintos testimonios, voces de superación como ejemplo para los jóvenes. El plato fuerte fueron las mesas redondas, en las que deportistas de élite y especialistas en salud han podido compartir las luces y las sombras de sus carreras deportivas, recordando a los asistentes que detrás de cada gran logro hay vulnerabilidad y esfuerzo.

La futbolista y entrenadora Iraia Iturregi puso el foco en la gestión emocional y en la necesidad de tener referentes reales frente a la superficialidad de las redes sociales. "No dejes que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu propia voz interior. Ten la valentía de seguir tu corazón y tu intuición", dijo.

Además, el testimonio de Virginia Torrecilla, un ejemplo absoluto de resiliencia tras superar un cáncer, conmovió al auditorio, explicando cómo la disciplina forjada en el campo fue clave en su recuperación. "Mi vida era el fútbol. Mi vida era levantarme por la mañana, desayunar bien, para poder ir a entrenar, para poder dar el 100% y ser la mejor para el día de mañana y jugar con la selección. El deporte al final lo que hace es evadirte de todos los momentos malos que tienes en la vida", afirmó.

Por otro lado, el exboxeador y presentador televisivo Jero García habló sin tapujos sobre cómo el deporte le salvó de un entorno conflictivo y cómo ahora utiliza el boxeo para rescatar a otros jóvenes. "La violencia es el fracaso de la palabra. Cuando un chaval llega a las manos, es porque no tiene las herramientas emocionales ni el vocabulario para expresar su dolor o su frustración", dijo.

"El éxito no es levantar un cinturón de campeón del mundo; el éxito real es levantar a un chaval que se ha caído y darle una segunda oportunidad, la misma que el boxeo me dio a mí", añadió.

La jornada 'Deporte es Vida' unió a instituciones, estudiantes y profesionales como Belén Puente, Noelia Rodrigo, Omar Tayara, la campeona olímpica Sandra Sánchez, la investigadora médica Blanca Herrero o Marcelo Ruz, director de la asociación.