Declarada desierta la convocatoria para el uso especial del Nuevo Los Cármenes de Granada mientras se prepara una nueva

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha declarado desierta la convocatoria para la autorización de uso especial del Nuevo Estadio de Los Cármenes y ha procedido de inmediato a la aprobación y publicación de las nuevas bases para la autorización de uso especial del recinto, según ha detallado el consistorio granadino en un comunicado este viernes.

Esta medida se adopta para garantizar la máxima seguridad jurídica en el procedimiento, a pesar de que la propuesta de inversión presentada por el Granada Club de Fútbol fue calificada como "muy positiva" para la modernización del Nuevo Estadio de los Cármenes, han precisado desde el Ayuntamiento.

Se establece así un nuevo proceso que garantice el "estricto" cumplimiento administrativo de los mismos, han añadido desde el consistorio que aprobaba, a finales del pasado mayo, en el consejo de administración de la empresa municipal de Gestión de Eventos Globales Sociedad Anónima (Gegsa), las bases reguladoras para el uso del estadio Nuevos Los Cármenes por cuatro años, para lo cual se debía de cumplir con una serie de características, informó entonces, que unan la utilización deportiva "con una serie de beneficios contemplados para la ciudad".