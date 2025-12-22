Declarado de alto riesgo el Barça-Maccabi Tel Aviv de Euroliga del próximo 6 de enero

Players of FC Barcelona celebrate the victory during the EuroLeague Regular Season Round 17 match played between FC Barcelona and Baskonia at Palau Blaugrana on December 19, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó la declaración de alto riesgo para el partido de Euroliga entre el Barça-Maccabi Rapyd Tel Aviv del próximo martes 6 de enero (20.30 horas), según un comunicado.

La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, según el comunicado, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

El Barça-Maccabi Tel Aviv, correspondiente a la jornada 20 de la Fase Regular de la Euroliga, se disputará el próximo 6 de enero, a las 20.30 horas, en el Palau Blaugrana de la capital catalana.