Declarado nulo el juicio por la muerte de Maradona

Una jueza fue recusada por maquinar un documental sobre las audiencias

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el personal médico de Diego Armando Maradona fue declarado nulo este jueves en Buenos Aires después de que se descubriera que un juez involucrado en el caso había participado en un documental sobre el mismo.

La decisión de volver a empezar de cero fue tomada por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, después de la recusación y renuncia de la magistrada Julieta Makintach, quien protagonizaba un documental llamado 'Justicia Divina' sobre el caso y sin ningún consentimiento.

Según recoge el diario argentino 'Olé', la jueza Di Tommaso reformuló la famosa frase de Maradona 'la pelota no se mancha' para lamentar lo sucedido. "Hubo una persona que se equivocó y pagó, y está pagando y seguramente va a seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia, y la Justicia no se mancha", afirmó frente a los siete imputados y los familiares del '10'.

El juicio había comenzado el 11 de marzo en los Tribunales de San Isidro (Buenos Aires) y, tras el testimonio de cerca de 50 personas, tendrá que empezar de nuevo, sin fecha de momento ni nuevo tribunal. Maradona, leyenda del fútbol, se estaba recuperando en su casa de Buenos Aires de una cirugía cerebral por un coágulo de sangre en noviembre de 2020 cuando murió de un ataque cardíaco, a los 60 años.

A principios de esta semana, el fiscal Patricio Ferrari acusó a Makintach de comportarse "como una actriz y no como una jueza" después de que participara en un documental sobre el caso. Makintach renunció esta semana tras violar las normas judiciales.