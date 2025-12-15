Declarados de alto riesgo el derbi Espanyol-Barcelona y el Oviedo-Celta

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona and Carlos Romero of RCD Espanyol in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and FC Barcelona at RCDE Stadium on May 15, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado la declaración de alto riesgo para el Real Oviedo-RC Celta y para el RCD Espanyol-FC Barcelona, según informó este lunes el Ministerio del Interior.

El encuentro entre el conjunto asturiano y el gallego corresponde a la próxima jornada de LaLiga EA Sports y se disputará en el Estadio Carlos Tartiere el próximo sábado a las 21.00 horas, mientras que el derbi catalán pertenece a la jornada 18 del campeonato liguero y se jugará el 3 de enero a las 21.00 horas en el RCDE Stadium.

El Ministerior del Interior recuerda que la declaración de alto riesgo "obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio" y para su catalogación "se han evaluado antecedentes de encuentros anteriores".

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.