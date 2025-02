Deco: "Con Lamine Yamal no hay discusión, no hay precio"

Archivo - Deco sports director FC Barcelona attends the 125th Anniversary Gala of FC Barcelona photocall at Gran Teatre del Liceu on November 29, 2024 in Barcelona, Spain.

El director del área de fútbol del FC Barcelona, Deco, aseguró este miércoles que Lamine Yamal no está en venta y que por ello, pese a no tener todavía los 18 años y no poder firmar un contrato a largo plazo, no tiene precio, mientras que espera que Ronald Araujo o Hansi Flick sigan muchos años más en la entidad blaugrana.

"Hay jugadores clave, y él lo es. No hay discusión, no hay precio. No ha habido ofertas porque ni hemos querido hablar de ello", aseguró Deco en una entrevista a Esport3 recogida por Europa Press.

En este sentido, Deco cree que el extremo "seguramente estará muchos años en el Barça", como Pedri y Gavi. "A poco que las cosas se hagan bien, acabarán aquí. Lamine Yamal es uno de los especiales. No sólo tiene talento. También una capacidad mental diferente. El club debe hacer los deberes y él estará muchos años aquí", vaticinó.

En cuanto a Ronald Araujo, explicó cómo fueron las negociaciones para renovarle. "No puedes tener un jugador que no esté contento. Termina siendo un problema para el equipo. Hay momentos en los que quizás no juegas y es difícil de gestionar. Con él hemos hablado, y estaba contento. Si en el futuro hay que cambiar, tiene la puerta abierta para decírnoslo. No creo que sea lo que quiere. Si no, no habría renovado", opinó.

Situación similar a la de un Robert Lewandowski al que elogió. "Es tan importante para nosotros que sólo puede estar aquí si está contento. Quizás mañana le llega una locura de oferta y cambia de opinión. Se encuentra a gusto, y la familia, y tiene planes aquí. Es uno de los mejores profesionales que he visto y de los mejores delanteros", aseguró.

Preguntado por el técnico, Hansi Flick, aseguró que entienda que haya "euforia" en la afición con los resultados que está cosechando, Supercopa de España incluida. "Pero tenemos que intentar ser más razonables. Si todo sigue igual, y estamos contentos con él y está a gusto, se adelantará (la renovación) para que continúe muchos años", señaló Deco.