Deco: "No caí en la tentación de vender pero no fue fácil"

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, asegura que en el pasado mercado de fichajes de verano no cayó "en la tentación de vender" jugadores clave en el equipo pese a que ello dificultara el poder fichar dentro del 'fair play' que marca LaLiga, y celebró el haber podido mantener el talento y dar valor a La Masia, con un nuevo entrenador, Hansi Flick, del que destaca su exigencia.

"No caí en la tentación de vender, pero no era fácil porque no sabíamos perfectamente si podíamos jugar con esto o no, por el 'Fair play' y todas esas cosas. Entonces no vender es muy complicado, porque si no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar. Pero teníamos claro desde el principio, yo tenía muy claro, que lo importante de este equipo era no vender a los jugadores importantes y sí mantener y retener y saber lo que teníamos en casa", valoró Deco en un avance de una entrevista para Barça ONE.

"Hubo ofertas por varios jugadores nuestros, pero nosotros teníamos claro que no queríamos perder a ningún jugador importante. Esta ha sido la idea. O sea, si nosotros en los últimos años estamos construyendo un equipo, no podemos deshacer el equipo. Entonces la idea siempre ha sido que teníamos que incrementar el nivel, no bajarlo. Entonces vender a algún jugador importante es bajar el nivel. Nosotros no podíamos hacer esto porque", aportó, en este sentido, el director del fútbol blaugrana.

En cuanto a La Masia, es claro; es esencial pero siempre que dé el nivel. "Si no tienes nivel es imposible jugar en el Barça. La apuesta siempre tiene que ser esa (La Masia). Yo creo que es histórico que del club siempre han salido jugadores importantes, jugadores de nivel, pero no salen por salir. Hay un trabajo detrás de esto, hay un trabajo que se está haciendo bie en el fútbol base, con Alexanko y toda la gente que trabajan ahí", valoró.

"Nosotros estamos prácticamente todos los días hablando, viendo las cosas. No creo que se se está mirando por la necesidad, creo que se está mirando por el nivel de jugador y por supuesto es mucho mejor cuando no tienes que ir al mercado porque tienes calidad en casa. Es fundamental esto para un club", comentó sobre el buen trabajo de la base, que está dando grandes frutos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Fermín López, entre otros.

"La idea era que si estos jóvenes funcionaban, ya no teníamos que ir tanto al mercado. Entonces la idea era encontrar este equilibrio y saber qué nos faltaría. Entonces, dentro de lo que nosotros teníamos pensado, creo que encontramos el equilibrio. Creo que el fichaje de Olmo nos da bastante equilibrio en el centro del campo, es un jugador distinto a los perfiles de centrocampistas que tenemos. Entonces con esto ganamos también en en calidad ofensiva", comentó sobre el mercado.

Y, de momento, la mano de Hansi Flick se está dejando ver; cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas de LaLiga EA Sports. "Es un hombre tranquilo, es una persona de fútbol. Le gusta trabajar, es trabajador, es un entrenador que tiene las ideas claras y es muy exigente. Tiene muy claro lo que lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer un jugador de fútbol", explicó del alemán.

"Tiene muy claro también lo que tiene que hacer la gente que trabaja en el día a día del club. Para mí, lo definiría como un trabajador", manifestó.