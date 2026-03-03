Deco: "Podemos soñar con cosas importantes con este espíritu"

February 16, 2026, Sabadell, Barcelona, Spain: Barcelona Spain 16.02.2026 Deco FC Barcelona Sporting director and Bojan Krkic Barcelona Sporting directo looks during the La Liga EA Sports between Girona FC and FC Barcelona at Montilivi on 16 February - Europa Press/Contacto/Xavi Urgeles

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de fútbol del FC Barcelona, Deco, ha lamentado que el equipo no haya podido completar la remontada en el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, aunque ha afirmado que con el "espíritu" mostrado en esta victoria (3-0) pueden "soñar con cosas importantes".

"Necesitábamos el apoyo de la grada hoy, y así ha sido. El equipo ha respondido en el campo, ha hecho un partido espectacular. Tuvimos varias ocasiones para marcar, conseguimos tres goles... Sabíamos antes del partido que remontar un 4-0 era muy difícil, por eso me quejaba bastante del gol de Cubarsí que nos anularon allí; un 4-1 no es lo mismo que 4-0", señaló en declaraciones a TVE.

A pesar de eso, reconoció que son "cosas que pasan". "Lo importante es el partido que hicimos hoy, que demostramos que estamos bien y que estamos luchando por todos los títulos. Queríamos estar en otra final de Copa este año, hemos ganado la Supercopa, pero no podemos ganar todos los años. Creo que con este espíritu y con esta forma de luchar y de entrega de los jugadores podemos soñar con cosas importantes", indicó.

También habló de las lesiones de Jules Koundé y de Alejandro Balde. "Ahora toca recuperar. Hemos demostrado que el que entra, está listo para jugar. Había exigencia en un partido como el de hoy, ante un Atlético de Madrid, que es un gran equipo, que defiende bien, que venía aquí con un resultado de 4-0. Tenemos mucho mérito de haber conseguido dominar el partido y hacer tres goles. Ahora toca recuperar y ver las lesiones", expresó.

"Esto no para, ya el sábado tenemos otro partido difícil en el campo de Athletic, que no será fácil. Después, martes otra vez. Hay que recuperar a los jugadores e ir poco a poco, partido a partido", finalizó.