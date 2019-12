El defensa Hélio Zampier Neto, superviviente del accidente aéreo del Chapecoense, anuncia su retirada

Publicado 13/12/2019 23:50:48 CET

El futbolista brasileño Hélio H. Zampier Neto, defensa del Chapecoense y superviviente del accidente aéreo que en 2016 diezmó la plantilla de este club brasileña, ha anunciado este viernes su retirada del deporte profesional con 34 años.

En ese accidente murieron 71 de las 77 personas a bordo. Neto, que fue uno de esos seis que sobrevivieron, ahora ha confirmado su retirada durante una entrevista con la página web 'Globo Esporte'. Así, ha comentado que su decisión se había tomado "conjuntamente con los médicos del Chapecoense".

"Neto estaba tratando de regresar al fútbol después de volver a entrenar en marzo de este año, tras dos años en recuperación", ha señalado 'Globo Esporte' en su artículo. De igual modo, el jugador ha admitido que "el dolor constante es fundamental" para haber adoptado finalmente esta medida.

"Mi cuerpo no ha podido soportarlo más. Los dolores eran mayores que la alegría. Hablé con los médicos y pronto habrá una declaración oficial del club. Aparentemente no había dolor en mi vida diaria, pero en el entrenamiento de alto nivel el cuerpo no ha podido soportar el dolor de rodilla y espalda, lo cual me entristece", ha agregado Neto.

El club trabaja para mantenerlo como miembro de su directiva, actuando directamente como enlace con la plantilla. El ya exdefensa admitió recientemente su deseo de quedarse en Chapecó, algo que incluso estaba programado antes de la tragedia aérea.

En marzo de este 2019, falleció otro de los supervivientes. El periodista brasileño Rafael Henzel murió tras un ataque al corazón con 45 años, mientras jugaba un partido de fútbol en la propia ciudad de Chapecó.