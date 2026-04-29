La defensa inglesa Millie Bright anuncia su retirada deportiva

Archivo - Millie Bright of Chelsea in action during the UEFA Women’s Champions League, Group B, football match played between Real Madrid and Chelsea at Alfredo Di Stefano stadium on December 17, 2024, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 29 Abr. (PA Media/dpa/EP) -

La defensa inglesa Millie Bright, futbolista del Chelsea FC y campeona de Europa con su selección en el año 2022, anunció este miércoles que ha decidido poner el punto y final a su carrera deportiva.

La central, de 32 años, ha pasado la gran parte de su carrera en el conjunto londinense, en el que ha estado los últimos doce años, disputando un total de 314 encuentros y ganando 20 trofeos. Ahora, según confirmó su equipo, tendrá un nuevo rol como embajadora del club

"Representar al Chelsea durante los últimos doce años lo ha sido todo para mí, pero ahora estoy lista para decir adiós a jugar al fútbol. He dado todo lo que he podido y nunca he queridor pelea por cualquier otro símbolo. Ahora es el momento y estoy lista para entrar en una nueva etapa. Siempre voy a ser del Chelsea, pero de una forma diferente", expresó Bright.

La futbolista ya había puesto fin a su carrera internacional con las 'Lionesses' en octubre de 2025, con un total de 85 internacionalidades y con el título de la Eurocopa que acogió su país en 2022, además de jugar la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda del año siguiente, perdida contra España.

El pasado mes de noviembre, Bright superó el récord de Jordan Nobbs de 210 partidos en la Super Liga inglesa y deja el fútbol tras ganar con el Chelsea ocho títulos ligueros, seis FA Cups y cuatro Copas de la Liga, con tripletes en 2021 y 2025. También jugó la final de la Liga de Campeones en 2022, cayendo ante el FC Barcelona por 4-0.

El Chelsea confirmó también que se rendirá un emotivo homenaje a Bright durante su último partido de la WSL de esta temporada contra el Manchester United el próximo 16 de mayo en Stamford Bridge.