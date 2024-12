La defensa de Rubiales dice que no se encontrará nada tras la ampliación de la instrucción del 'Caso Supercopa'

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales insistieron en que no se encontrará "ninguna acción ilegal, ni blanqueo de capitales, ni ninguna otra irregularidad" de su defendido, tras la ampliación seis meses más de la instrucción del 'Caso Supercopa'.

Según el último auto de la jueza Delia Rodrigo que instruye el 'Caso Supercopa' en el juzgado número 4 de Majadahonda, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada ha ampliado la instrucción del caso seis meses más al entender que "concurren razones" que justifican extender el plazo de la investigación a Rubiales, Gerard Piqué y otras 15 personas más, por un presunto delito de administración desleal y corrupción entre particulares.

La jueza considera necesario ampliar seis meses más para la recepción del informe completo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a la documentación intervenida en los registros y la declaración de los investigados y testigos de la causa.

Sin embargo, dentro de las diligencias, la UCO trasladó a la jueza el pasado 16 de diciembre que no continuará investigando el contenido descargado y vinculado a una presunta cuenta de correo, ya que ese contenido no tendría interés para la investigación.

El pasado 18 de diciembre, la magistrada dio luz verde a la UCO para que ampliasen su investigación sobre una cuenta de correo electrónico que atribuían a Rubiales tras haber sido descubierta en el registro de su domicilio, pero la cuenta está vacía y siempre inactiva, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al expresidente.

La Guardia Civil quería acceder a la misma para comprobar la existencia de monederos virtuales, servicio de almacenamiento, contactos, calendario, historial de búsqueda o contenido multimedia que pudieran estar asociados a esa cuenta de correo, pero ahora la investigación de ese correo habría finalizado, tal y como comunicó la jueza a la defensas.

Además, en otra línea de investigación, se ha verificado que el exfutbolista Javier Martín 'Nene' junto a dos amigos, invirtieron cada uno de ellos 20.000 euros para crear una cartera con un valor de 60.000 euros para la compra de criptomonedas.

Pero la defensa de Rubiales insistió a Europa Press que es un tema que no tiene nada que ver con el exmandatario. Además, según fuentes cercanas al expresidente, tanto 'Nene' como sus dos amigos, con el fin de asegurarse actuar con la máxima legalidad, acudieron para la apertura de dicha cartera a un especialista en activo de la propia Guardia Civil, que fue quien abrió la cartera de criptomonedas y quien les asesoró en todo el proceso.

Además, la defensa de Rubiales ha justificado que la operación de compra del Andorra FC de la plaza de 2ª RFEF en 2019 fue acorde a la ley, siendo ya una decisión firme a nivel legal, por lo tanto, según se ha transmitido desde la defensa del expresidente, y se confirma en el propio auto de la jueza, ha quedado desestimada la petición de la parte querellante de citar a declarar a Víctor de Aldama.

Por ello, la defensa de Rubiales y de otros investigados mostraron su descontento con la prórroga "sin ninguna prueba" de seis meses de la instrucción. Añaden que solo se habla de hipótesis, por lo que creen lógico el "archivo total".

Con esta ampliación, según otro de los abogados defensaores declaró a Europa Press, "una vez más se están invadiendo y soslayando los derechos de los investigados", ya que "tanto las acciones efectuadas en la investigación como las medidas cautelares, han generado unos enormes prejuicios a sus defendidos sin ningún motivo para ello, puesto que son inocentes y no hay nada que demuestre lo contrario".

Según declaraciones de la defensa del exdirigente, Rubiales "siempre" ha actuado "con honestidad" al frente de la RFEF, por lo que "no van a encontrar ninguna acción ilegal, ni blanqueo de capitales, ni ninguna otra irregularidad".

Reiteraron que "no se han encontrado ilegalidades o propiedades o capital alguno ni en Andorra ni en República Dominicana que pertenezcan a Rubiales ni a otro investigado", más allá de las transferencias realizadas por el expresidente desde su cuenta en España y con capital previamente declarado siempre en territorio español y que pasó todos los filtros antiblanqueo de capitales, tanto por parte de los bancos españoles, como de los dominicanos.

Las defensas de los investigados aseveraron que la instrucción contra la RFEF está basada en una denuncia "basada en recortes de noticias erróneas o manipuladas" de Miguel Galán, presidente de Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol, y "conjeturas" por parte de "personas sin credibilidad", en referencia al propio Galán y el ex trabajador "despechado" de la RFEF Juan Rubiales, al que acusan de verter "especulaciones y falsas hipótesis sobre la gestión del ex presidente de la federación".

Así, algunos de los abogados defensores no entienden que "sin ningún argumento o prueba, esto se amplíe ahora con una nueva petición de la UCO para recabar información en Arabia Saudí, lo que alargaría aún más el proceso". "¿Por qué no se pide ya información a todas las naciones del mundo?", se preguntaron sarcásticamente, defendiendo que no encontrarán "nada ilegal en ningún lugar del mundo".

"Es inconcebible que en nuestro país en la actualidad se realicen las acciones que se han efectuado en este proceso contra ciudadanos españoles -escuchas telefónicas presuntamente ilegales que no demuestran nada; registros domiciliarios, alguno de ellos apuntando a la cabeza con fusiles, metralletas y pistolas; detenciones; congelamiento de cuentas bancarias de activos 100% declarados en España cuya procedencia es nítida; retenciones en calabozos por parte de la UCO; incautación de bienes privados; embargos-", sostuvieron, insistiendo en que la denuncia "ya debería estar archivada".