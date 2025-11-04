El delantero español del Braga Pau Víctor 'ficha' por Skechers.

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero español del Braga Pau Víctor ha firmado un acuerdo con la marca de calzado Skechers por el que competirá en la primera división de fútbol de Portugal con el modelo de botas Skechers SKX_2 Elite y participará en las próximas campañas de publicidad de la empresa estadounidense.

"Con este acuerdo, siento que soy parte del futuro y de la innovación. Quiero crecer de la mano con la marca. Las botas son mi herramienta de trabajo y Skechers es la mejor opción", declaró el exfutbolista del FC Barcelona.

"Con Pau Víctor, damos un nuevo paso cualitativo en nuestro posicionamiento en el mundo del fútbol, tanto en el mercado portugués como en el español. Tener a Pau en el equipo es una oportunidad para seguir reforzando nuestro posicionamiento a nivel local e internacional. Es joven, inteligente, lleno de energía y creatividad. Estamos entusiasmados con el nuevo capítulo que empezamos a escribir juntos", comentó Txerra Díaz, responsable de Skechers en la región de Iberia.

Nacido en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Pau Víctor se formó en el Junior FC de su ciudad natal y posteriormente en el CE Sabadell hasta 2018, año en que se incorporó a la cantera del Girona FC, debutando como profesional con este equipo en Segunda División al año siguiente.

En la temporada 2022-23 fue cedido al Sabadell y en la 2023-24 pasó al Barça Atlètic, el filial del FC Barcelona, donde se convirtió en el máximo goleador de la Primera Federación con casi veinte goles. Ese éxito le valió un puesto en el primer equipo, con el que disputó 29 partidos (21 en LaLiga EA Sports) y marcó dos goles durante la temporada 2024-25. El pasado verano, concretó su traspaso al Sporting Clube de Braga de la Primeira Liga portuguesa.

Skechers Football ofrece una gama completa de modelos para cada tipo de jugador y superficie, incluyendo el nuevo Flair Pack en color rosa, un diseño para Víctor, ya que los colores de su equipo combinan blanco y rojo.

Pau Víctor juega con el modelo SKX_2 Elite, ideal para futbolistas que necesitan un control preciso. Con una horma diseñada para optimizar la comodidad, incorpora una plantilla Hyper Burst Pro, ligera y resistente, un empeine Skechers Performance Fitknit, y una suela optimizada para movimientos multidireccionales.

La incorporación de Víctor amplía una plantilla que incluye a varias estrellas del fútbol español que compiten con botas de Skechers Football, entre ellos el centrocampista del Real Betis Isco Alarcón, el delantero Iker Losada, la lateral del Manchester City Leila Ouahabi y la portera del Real Madrid CF Misa Rodríguez.

Además de los jugadores españoles, Pau Víctor se une a figuras internacionales como Harry Kane, Mohammed Kudus, Anthony Elanga, Romeo Lavia, Baris Alper Yilmaz, Matt O'Riley, Niccolò Pisilli, y otros deportistas de élite que forman parte del equipo global de Skechers.