El delantero griego Christos Tzolis ficha por el Arsenal

Archivo - Christos Tzolis - Spada/LaPresse via ZUMA Press/dp / DPA - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal anunció este jueves la contratación del delantero griego Christos Tzolis procedente del Club Brujas, el mejor jugador de la liga belga las dos últimas temporadas, para cubrir la salida de Leandro Trossard.

"Nos complace anunciar la firma del contrato de larga duración con Christos Tzolis. El delantero de 24 años llega procedente del Club Brujas, donde disputó 108 partidos en todas las competiciones, marcando 43 goles y dando 45 asistencias para el conjunto belga", comunicó el conjunto de Londres en su página web.

Tzolis comenzó su carrera profesional en su país natal, jugando para el PAOK de Salónica. Tras anotar 20 goles en 27 partidos con el equipo sub-19, el internacional griego progresó en la cantera hasta debutar con el primer equipo contra el Olympiacos en junio de 2020.

El delantero ya estuvo en la Premier, en las filas del Norwich City, y pasó también por Países Bajos y Alemania, en el FC Twente y el Fortuna Düsseldorf, antes de fichar en verano de 2024 por el Club Brujas. En Bélgica, Tzolis fue nombrado 'Mejor jugador' de la Liga en las dos temporadas que disputó, con el título en la segunda, para ahora poner rumbo a Londres.

"Christos es un jugador de ataque extremadamente versátil que se desenvuelve naturalmente por la izquierda, pero se siente cómodo en cualquier posición de la línea de ataque. Es un excelente rematador con ambos pies, se desenvuelve a la perfección en espacios reducidos y posee una increíble habilidad técnica", dijo el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta.

Según los medios locales, el club inglés paga 40 millones de euros por el jugador griego, quien refuerza la parcela ofensiva del Arsenal después de la salida del belga Leandro Trossard al Besiktas la semana pasada.