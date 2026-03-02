La delegación española ya se encuentra en sus respectivas Villas Paralímpicas de Cortina y Tesero

Foto de la delegación española que competirá en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - CPE

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegación española que participará en los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se disputarán desde el 6 al 15 de marzo en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), ya se encuentra instalada en sus respectivas Villas de Cortina d'Ampezzo y Tesero, según confirmó este lunes el Comité Paralímpico Español (CPE).

De este modo, tras una semana de concentración en el norte de Italia, el equipo nacional ya está en sus residencias donde permanecerán hasta el 16 de marzo, un día después de la Ceremonia de Clausura del evento.

Los deportistas y sus técnicos estuvieron entrenando desde el día 24 de febrero en Pozza di Fassa, cerca de Bolzano, desde donde se trasladaron por carretera a las diferentes localidades que albergarán sus sedes de competición: Cortina d'Ampezzo para esquí alpino y el snowboard, y Tesero para esquí de fondo y biatlón.

En esta última sólo estará Higinio Rivero, acompañado de su entrenador, Miguel Ángel Ruiz Galay; del 'skiman' que se encargará de tener a punto todo el material de nieve, Carlos Lannes, y de la doctora Josefina Espejo.

Audrey Pascual, María Martín-Granizo, Javier Marcos, Iraide Rodríguez y Alejandra Requesens con su guía, Victoria Ibáñez, todos de esquí alpino, y el 'rider' Emilio Redondo, están en Cortina. Junto a ellos, los entrenadores Jaime Hernández y Jaime Hortal, de esquí, y Maeva Estévez, de snowboard, el 'skiman' José Casado, el seleccionador de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) Andrés Gómez, y la responsable del Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas, Ester Noguera.

Los servicios médicos están representados en Cortina por la doctora Amaia Bilbao y por el fisioterapeuta Marc Larí y todos ellos, junto con algunas personas más encargadas de la logística y la comunicación, estarán capitaneadas por Silvia Mansilla, que será una vez más la jefa de la misión española.

Los Juegos Paralímpicos se inaugurarán el viernes 6 en la Arena de Verona y el sábado 7 dará comienzo la competición para la delegación nacional. "Hasta entonces, los deportistas continuarán con su puesta a punto y dispondrán en ambas Villas de todo lo necesario para llegar a la cita en las mejores condiciones posibles", apuntó el CPE.