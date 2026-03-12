La delegación de FIFA visita el Bernabéu y el Metropolitano, sedes del Mundial 2030 - RFEF

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegación de la FIFA en España como parte del estudio y planificación del Mundial 2030 visitó este jueves las sedes de Madrid, el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano.

Después de las paradas en Barcelona y Zaragoza, el equipo de la FIFA, junto al de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se detuvo en Madrid antes de continuar con el resto de ciudades candidatas la próxima semana.

Los delegados del organismo que rige el fútbol mundial visitaron el estadio del Real Madrid, el remodelado recientemente Santiago Bernabéu, y el feudo del Atlético de Madrid, el Riyadh Air Metropolitano.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, recibió este lunes a los miembros FIFA, que junto al equipo de la Federación Española mantienen encuentros con representantes del Gobierno, clubes y ciudades candidatas a ser sede.

La Copa Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, en el año en el que se cumplirá el centenario de la disputa del primer torneo mundialista, en 1930. La delegación de FIFA visitará posteriormente Portugal y Marruecos.