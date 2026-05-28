Demichelis renueva como entrenador del RCD Mallorca hasta 2028

Martin Demichelis, head coach of RCD Mallorca, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and RCD Mallorca at Montilivi stadium on May 01, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Martín Demichelis renovó este jueves como entrenador del RCD Mallorca por dos temporadas, hasta junio de 2028, después de que la entidad balear descendiera a LaLiga Hypermotion en la temporada que acaba de finalizar.

"Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio del 2028. El técnico argentino, que llegó a la isla el pasado mes de febrero, apuesta por el proyecto del club bermellón y se compromete con la entidad para las próximas dos temporadas", informó la entidad balear en un comunicado.

Con el argentino, el Mallorca ha jugado 12 encuentros, en los que sufrió 4 derrotas, 5 victorias y 3 empates, un balance que no le permitió mantenerse en la máxima categoría del fútbol español, después de ocupar plaza de descenso en 5 de las 12 jornadas con Demichelis al mando. Ahora, la entidad confía en el exfutbolista para regresar a LaLiga EA Sports.