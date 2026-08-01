Demichelis: "Si Diomande está enfermo, está enfermo"

Archivo - Yan Diomande - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leipzig, Martín Demichelis, explicó que Yan Diomande no viajó este sábado con el equipo como parte de la pretemporada porque "está enfermo de verdad", sin entrar a valorar una posible salida del atacante de Costa de Marfil, ligado hace días al Real Madrid.

"Sé que es el gran tema, pero Diomande está realmente enfermo. No he hablado con el médico, pero si está bien tiene que venir y si está enfermo, está enfermo", dijo a Sky Sports, preguntado por la ausencia de un Diomande que es nombre propio del mercado.

Y es que desde hace días, una de las sensaciones del pasado Mundial 2026 viene sonando de equipo grande a equipo grande, hasta que se ha dado por firmado su fichaje por el conjunto español. Sin embargo, el movimiento que parecía hecho se hace de rogar y en el Leipzig aún le esperan en el 'stage' de Saalfelden (Austria).

"Yan Diomande tampoco viajará a Saalfelden debido a una infección. Tan pronto como se recupere, se incorporará", había comunicado el club poco antes en su cuenta de la red social 'X'. El jugador africano tiene contrato hasta 2029, pero el Real Madrid habría ofrecido 120 millones de euros por el extremo de 19 años.