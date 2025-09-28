El Dépor pincha en Ipurua y el Andorra noquea al Racing

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña se dejó dos puntos este sábado en el empate (1-1) contra el Eibar de la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, mientras que el Andorra superó (1-2) al Racing de Santander.

El equipo gallego descuidó el liderato de Segunda por culpa de un afortunado gol del Eibar en el minuto 93. Adu Ares, cada vez más adaptado al equipo armero, cazó un balón colgado al área y, con un rebote en la defensa visitante, lo mandó a la red.

Ipurua cumplió con su buena racha para los suyos a pesar de que desde el minuto 15 se vieron por debajo los locales con el penalti que convirtió Yeremay. Con los cambios, el Eibar apretó más y el Deportivo empezó de defenderse demasiado cerca de su portería.

El empate mantiene el invicto de los gallegos, pero el Cádiz puede ponerse líder en solitario este domingo. Mientras, el Racing perdió la oportunidad de recuperar la cabeza perdida la semana pasada ante un Andorra que se colocó segundo.

El recién ascendido confirmó sus intenciones de estar arriba. Lautaro y Álex Calvo hicieron los goles de los del Principado en El Sardinero, tercera jornada seguida sin ganar para los cántabros. Con 11 puntos, al borde del 'Top 6', se quedaron Las Palmas y Almería.

El equipo andaluz escaló posiciones con su segunda victoria seguida, a costa de los canarios, ambos equipos jugando el tramo final con uno menos por las expulsiones de Milos Lukovic, por escupir a un rival, y Adrián Embarba, doble amarilla. Para entonces, el cuadro andaluz ya mandaba con el 0-1 de Sergio Arribas.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION:

Viernes 26.

Mirandés - Real Zaragoza 0-1.

Sábado 27.

Eibar - Deportivo de la Coruña 1-1.

Racing de Santander - Andorra 1-2.

Las Palmas - Almería 0-1.

Domingo 28.

Real Sociedad B - Córdoba 14.00 horas.

Burgos - Málaga 16.15 horas.

Cádiz - Ceuta 16.15 horas.

Real Sporting - Albacete 18.30 horas.

Real Valladolid - Cultural Leonesa 18.30 horas.

Huesca - Granada 21.00 horas.

Lunes 29.

Leganés - Castellón 20.30 horas.