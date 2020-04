El Dépor ve "improbable que se decidan descensos" sin jugar

Fernando Vidal: "Es una medida muy polémica, con mucho dinero en juego"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Deportivo de La Coruña, Fernando Vidal, dejó claro que el conjunto gallego no aceptará un descenso sin competir y que sin duda irían a la Justicia, como explicó que haría cualquier equipo perjudicado por el plan que expuso la RFEF.

"El único escenario que valora el club es la disputa de los partidos. Para eso LaLiga está trabajando en elaborar protocolos muy estrictos", dijo este viernes en una video conferencia con medios de comunicación, poco después del anuncio de la rebaja salarial de la primera plantilla para ayudar al impacto económico del COVID-19.

La crisis de coronavirus, que mantiene todo el fútbol parado desde hace más de un mes, llevó el jueves a la Real Federación Española de Fútbol a plantear el escenario de las próximas competiciones europeas según cómo quedó la clasificación. Así mismo, "las conjeturas" se extendieron a los posibles ascensos y descensos.

"Habría que ver si se suspenden las competiciones, cosa que dudo. Se va a intentar disputar a puerta cerrada. Todos los equipos profesionales no pensamos en otra cosa que en que termine la competición en el terreno de juego. Si no habría que valorar si hay descensos y cualquier decisión que se tome va a estar sujeta a demandas por parte de los equipos perjudicados", apuntó.

El Dépor llegó a la suspensión de LaLiga SmartBank en posiciones de descenso, cuarto por abajo, a pesar de estar empatado con el quinto, el Albacete. "Lo que ha hecho la Federación es sorprendente. Cualquier decisión que se tome, este tipo de decisiones llevan detrás una demanda, por eso es importante terminar las competiciones. O suspendes la liga y la dejas como está o hay que competir. Decisiones de este tipo las veo complicadas", afirmó.

"Cualquier decisión que pueda perjudicar a los intereses del Deportivo será contestada con toda la fuerza. Espero que no sea ese escenario. Una liga no se puede cortar por la mitad y tomar decisiones de ascenso y descensos. Me parece peligroso, habrá sensatez en el mundo del fútbol y reinará la cordura", añadió.

Vidal, que pidió a RFEF, LaLiga y el sindicato de futbolistas AFE que mejoren su relación, insistió que un descenso no se puede decidir a la ligera. "Son conjeturas. Veo improbable que se tomen medidas de descensos sin disputarse la liga. Es una medida muy polémica, con mucho dinero en juego", zanjó.