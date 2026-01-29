La brecha en la práctica deportiva en España entre hombres y mujeres se sigue reduciendo

Archivo - Vitoria-Gasteiz reúne a más de 3.000 participantes en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana - FÉLIX SÁNCHEZ/CARRERA DE LA MUJER - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la Encuesta de Hábitos Deportivos, elaborada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes junto al Consejo Superior de Deportes (CSD), subraya que la diferencia entre la práctica deportiva de hombres y mujeres se ha reducido en los últimos dos años hasta 6,7 puntos porcentuales y refleja también un nuevo aumento del número de personas que practican deporte en España, que alcanza ya el 62,7 por ciento.

Este estudio, realizado por la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes junto al CSD, E incluido en el Plan Estadístico Nacional, recoge los principales indicadores relativos a los hábitos y prácticas deportivas de la población española durante el último año.

Según informó este jueves el Consejo en nota de prensa, entre los principales datos que se extraen del estudio, realizado entre octubre de 2024 y octubre de 2025 entre una muestra de población de 15 años en adelante, destaca el incremento continuado de personas que practican deporte en España, un 62,7 por ciento, lo que supone un aumento de 5,4 puntos porcentuales respecto a 2022, último año analizado. Además, la mayoría de quienes aseguran practicar deporte suelen hacerlo con frecuencia con el 25,5 haciéndolo a diario y el 53,9 al menos una vez por semana.

Otro dato destacable es la significativa reducción de la brecha de género en la práctica deportiva ya que aunque los hombres siguen presentando cifras superiores a las de las mujeres, con un 66,2 por ciento frente al 59,5-, la diferencia se ha reducido hasta un mínimo histórico de 6,7 puntos porcentuales, casi la mitad que en 2022 (11,3).

Para el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, el incremento de la práctica deportiva en España en los últimos años es "una prueba visible y tangible del esfuerzo del Gobierno de España a la hora de impulsar el deporte y la actividad física entre toda la población, desde la base hasta la élite, como política de Estado y como importante motor de salud".

"Estos datos demuestran que la igualdad en el deporte no es una consigna o un reclamo: es nuestra meta, y nos estamos acercando a ella gracias a una nueva y ambiciosa Ley del Deporte, a programas específicos de fomento del deporte femenino, a campañas de concienciación y a ayudas a federaciones y organizaciones deportivas. Es esencial seguir trabajando en estas líneas de acción para poder ver en la próxima edición de este estudio que se ha llegado al equilibrio pleno", añade.

El estudio remarca igualmente que el sexo, la edad y el nivel de estudios también son condicionantes en las tasas de práctica deportiva. Así, las tasas de participación anual superan el 83 por ciento entre la población más joven y descienden con la edad hasta situarse en torno al 43 en el tramo de 55 años en adelante, mientras que por nivel de formación, se observan las mayores tasas de práctica deportiva entre aquellos con educación superior (78,1).

En cuanto a las modalidades más practicadas durante el pasado año están la gimnasia suave (29,2), gimnasia intensa (27,3), senderismo y montañismo (24,9), musculación y halterofilia (23,5), natación (22,4), ciclismo (21,4) y carrera a pie (17,8%). Casi 3 de cada 4 encuestados aseguran practicar más de una modalidad deportiva, especialmente entre la población más joven, mientras que la preferencia por la práctica de modalidades individuales sigue ganando peso, situándose en el 63,6 por ciento de la población analizada, frente al 11,5 de los deportes de equipo.

El estudio recalca que, con todos los datos, casi el 73 por ciento de la población española de más de 15 años cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre actividad física, al dedicar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad física semanal de intensidad moderada (caminar o desplazarse en bicicleta) o bien entre 75 y 150 minutos de actividad física vigorosa o una combinación de ambas, un porcentaje que roza el 80 por ciento entre la población de 25 a 34 años.

Estar en forma (28,8) sigue siendo el principal motivo manifestado por los encuestados para hacer deporte, seguido de la relajación (18,9), la salud (17,1) y la diversión (16,9), mientras que la falta de tiempo (26,3) y la de interés (11,9) son las principales barreras.

Respecto a la vinculación con las federaciones o entidades deportivas, un 10 por ciento de los encuestados dispone de al menos una licencia deportiva en vigor, triplicándose el porcentaje de hombres (15) frente al de mujeres (5,1). Además, prácticamente la mayoría de la población en España dispone de equipamientos deportivos en el hogar, un 83,6 por ciento.

Por otro lado, un 75,2 por ciento de los encuestados asistió, al menos una vez al año, a un espectáculo deportivo, ya sea de forma presencial (32,4) o a través de medios audiovisuales, lo que también supone un incremento respecto a 2022. Por su parte, la consulta de información deportiva continúa siendo una práctica mucho más elevada entre los hombres (65 por ciento) que entre las mujeres (34,4).