Imagen de una acción entre Samsung y el Comité Paralímpico Español en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid - SAMSUNG ESPAÑA

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español (CPE) y 'Samsung Electronics' han abierto una nueva etapa en su colaboración con el objetivo de impulsar nuevas soluciones que contribuyan a mejorar la vida y el bienestar de los deportistas paralímpicos y de las personas vinculadas al movimiento paralímpico en España con la integración de estos en el programa de formación a jóvenes de Inteligencia Artificial de la compañía.

Según informó Samsung este miércoles en nota de prensa, tras una primera fase centrada en el acompañamiento al equipo paralímpico español a través del servicio de Psicología y Bienestar, la alianza da ahora un paso más al integrarse en Samsung Innovation Campus, el programa de formación en Inteligencia Artificial de la compañía que impulsa el desarrollo de talento joven con el objetivo de ayudar a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

"A través de esta iniciativa, la experiencia y el conocimiento del CPE se incorporan al entorno académico y tecnológico en el que se forman los futuros profesionales de la inteligencia artificial. Miembros del CPE participan en masterclasses dirigidas a los alumnos de los cursos de IA de Samsung Innovation Campus en la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Málaga compartiendo con ellos los retos reales a los que se enfrentan los deportistas paralímpicos y el ecosistema del deporte de personas con discapacidad", apuntó 'Samsung'.

La compañía tecnológica surcoreana remarcó que el objetivo es que estos desafíos "sirvan como punto de partida para el desarrollo de proyectos de fin de curso basados en inteligencia artificial, orientados a mejorar ámbitos clave como la accesibilidad, el bienestar o la preparación deportiva, demostrando cómo la tecnología puede contribuir a generar un impacto positivo en el día a día de estos deportistas".

Además, como parte de esta iniciativa, 'Samsung' impulsará además una categoría especial dentro de los II Premios Nacionales de Inteligencia Artificial, al mejor proyecto relacionado con el CPE, que se entregará durante la tercera edición del Summit AI for a Better World, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Madrid.

"En 'Samsung' entendemos la innovación como una herramienta capaz de generar un impacto positivo real en la vida de las personas. Esta nueva etapa junto al CPE refleja precisamente esa visión de poner la inteligencia artificial, el conocimiento y el talento joven al servicio de la inclusión, la accesibilidad y el bienestar. Para nosotros es especialmente relevante que esta colaboración evolucione hacia un espacio en el que la tecnología no solo acompaña, sino que también inspira nuevas soluciones con propósito", afirma Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand Strategy & Innovation de 'Samsung España'.

Por su parte, Susana Gaytán, directora adjunta de Comunicación, Marketing y Patrocinios del CPE, destaca que esta colaboración con 'Samsung' les permite "abrir nuevas vías para seguir impulsando el desarrollo del deporte paralímpico y mejorar el bienestar" de los deportistas. "Conectar la experiencia del movimiento paralímpico con el talento joven que se está formando en inteligencia artificial supone una oportunidad para explorar soluciones innovadoras que contribuyan a hacer el deporte y la sociedad más accesibles e inclusivos", añade.

La colaboración entre 'Samsung' y el Comité Paralímpico Español comenzó en mayo de 2024 con la firma de un primer acuerdo para apoyar el servicio de Psicología y Bienestar del Equipo Paralímpico Español, una iniciativa orientada a reforzar el acompañamiento emocional y mental de los deportistas de alto rendimiento.

Meses después, la compañía reforzó este compromiso con apoyo tecnológico a la delegación paralímpica española, mediante la entrega de 'Galaxy Buds2 Pro' durante la presentación de la equipación oficial del equipo para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Gracias a la aplicación 'Unnoise', estos dispositivos permiten reducir el ruido ambiental y ayudar a los deportistas a mejorar su concentración de cara a prepararlos mejor en los entrenamientos y momentos clave de la competición.

"Con la incorporación de Samsung Innovation Campus, la colaboración entre Samsung y el Comité Paralímpico Español da ahora un nuevo paso al conectar el deporte paralímpico con la innovación tecnológica y la formación en inteligencia artificial, fomentando el desarrollo de soluciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad, el bienestar y las oportunidades para las personas con discapacidad", sentenció 'Samsung'.