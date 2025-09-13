Publicado 13/09/2025 17:16

Un grupo de manifestantes intenta cortar la Vuelta a unos 18 kilómetros de meta y los corredores tienen que esquivarlos

Un grupo de manifestantes intenta cortar el paso de los corredores en la Vuelta, el 13 de septiembre de 2025

Desviado el paso por Cercedilla por las protestas contra Israel

Un grupo de unos 50 manifestantes han intentado ocupar la carretera al paso de la caravana de la Vuelta y los corredores han tenido que esquivarlos para poder continuar la carrera.

El incidente ha ocurrido en la carretera a la altura del cruce de Becerril de la Sierra, a unos 18 kilómetros de meta, cuando al paso de los corredores han salido los manifestantes a cortar la carrera.

El grupo de corredores en cabeza ha pasado por los laterales de la calzada, mientras los coches y motos han quedado bloqueados.

La policía ha retenido a los manifestantes y ha evitado que detuviesen la Vuelta por completo.

DESVIADO EL PASO POR CERCEDILLA

Unos minutos antes, la organización de la Vuelta ciclista a España decidió desviar la etapa a su paso por la localidad madrileña de Cercedilla por las protestas a favor de Palestina y en contra de Israel.

En concreto la carrera no ha pasado por el centro de Cercedilla, han bordeado la localidad y han seguido por la carretera de Los Molinos.

Esta pequeña modificación del recorrido ha provocado que no se pasara por el esprint bonificado, que concede 6, 4 y 2 segundos a los tres primeros.

