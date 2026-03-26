Marlaska avanza una modificación legal "para perseguir a los grupos ultras" en el fútbol

Archivo - El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska , durante la atención a los medios de comunicación. A 14 de febrero de 2025, en Cádiz (Andalucía, España)., los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este jueves una modificación de la ley del 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para "perseguir a los grupos ultras" en el fútbol español.

"Esta iniciativa es constructiva porque la seguridad es un desafío para todos. El Ministerio de Interior y LaLiga están alineados poniendo al aficionado en el centro y eso dice este protocolo, que apela a la colaboración de clubes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha explicado el ministro del Interior en la inauguración institucional del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol que acogió el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

En el estadio se ha abordado el protocolo-guía que ha lanzado LaLiga para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso en los estadios de fútbol.

Marlaska ha indicado que "España es uno de los países más seguros gracias a seguridad pública y privada", por lo que en el deporte, y más concretamente en el fútbol, hay que poner el foco y "tener tolerancia cero". "El fútbol es un fenómeno trasversal que está en todos sitios, en al grada y en el salón de casa. Hay que gestionar este hecho llevado por la pasión. Hay que estar a la altura", ha afirmado.

"La protección del aficionado debe estar por encima de todo. No vamos a permitir que la violencia campe a sus anchas en los estadios. El fútbol debe ser una fiesta para todos, la violencia no puede camuflarse", ha recalcado haciendo hincapié al trabajo que hay "detrás de cada evento". "Hay mucha gente trabajando para velar por la seguridad. Hay una planificación, no todo empieza el día del partido", ha indicado.

80 PARTIDOS DE ALTO RIESGO

El titular de la cartera de Interior ha subrayado que en lo que va de temporada 2025-26 "se han declarado de alto riesgo 80 partidos de fútbol y baloncesto y ha habido 1.330 propuestas de sanción" en lo que supone un esfuerzo por parte del Gobierno para que "los aficionados se preocupen de disfrutar". "Creemos en este trabajo y seguiremos apostando por él. Habrá una modificación de la ley 19/2007 para perseguir a los grupos ultras", ha anunciado.

Marlaska ha recordado que España, junto a Portugal y Marruecos, organizará en 2030 el Mundial de fútbol. "Tenemos una magnífica oportunidad para mostrar que somos una potencia mundial para organizar eventos deportivos. Pocos países son capaces de responder con estas características y queremos seguir siendo una referencia. Tenemos una base sólida, se trata de seguir avanzando y hacerlo con determinación", ha sentenciado el ministro.