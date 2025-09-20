Mas de 500 deportistas disputan este sábado el Campeonato de España de Piragüismo en modalidad de travesías

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acoge, este sábado 20 de septiembre, el Campeonato de España de Piragüismo en la modalidad de travesías: XXIII Liga de Ríos y Travesías/XVII Liga Nacional Máster. El Centro Natación Helios, con motivo de su centenario, se hace cargo de la organización de este evento de máximo nivel, que reunirá a cerca de 500 deportistas de clubes de todo el país.

La cita tendrá lugar en el río Ebro, en el tramo urbano comprendido entre el Parque Deportivo Ebro y el Club Náutico de Zaragoza, teniendo como base principal el CN Helios. La salida y meta estarán situadas en la explanada de Macanaz y la competición comenzará a las 16.00 horas.

El campeonato contará con participantes de casi todas las comunidades autónomas: Aragón, Andalucía, Baleares Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Asturias o Comunidad Valenciana.

Se espera una jornada de gran nivel competitivo y un espectáculo único para los amantes del deporte. El evento cuenta con la colaboración de los Bomberos de Zaragoza, la Policía Local de Zaragoza y Protección Civil Ribera Baja del Ebro, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba.

Con este campeonato, el Centro Natación Helios refuerza su papel como referente deportivo y celebra sus 100 años de historia con un acontecimiento que reunirá a deportistas, clubes y aficionados en un entorno emblemático.

Los interesados en disponer de más información pueden acceder a la web 'https://www.cnhelios.com/noticias/campeonato-de-espana-de-tr...'.