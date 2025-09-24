La NFL Academy espera optimista su llegada a Madrid en el mes de noviembre

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La NFL Academy, un programa de élite creado por la liga estadounidense de fútbol americano para formar a jóvenes jugadores de entre 16 y 19 años combinando estudios académicos con entrenamientos de máximo nivel, mira con optimismo su próximo paso por España, donde ve "un futuro muy brillante" para este deporte.

"Veo un futuro muy brillante. En España se juega un buen modelo de fútbol americano y eso es muy positivo. Además, es divertido ver cómo crece el deporte allí", aseguró Steve Hagen, 'Head Coach' de la NFL Academy, que cuenta actualmente con dos españoles en su plantilla, Tom Gabarro y Adrián Bermúdez, y que está ubicada en el Loughborough College, en Inglaterra.

Este proyecto es clave para la NFL de cara a reclutar talento fuera de los Estados Unidos como pueden ser Gabarro y Bermúdez. "Nos encantan nuestros jugadores españoles, Tom y Adrián. Son realmente buenos, tienen buena visión, buenas habilidades y son jóvenes, así que van a continuar creciendo. Queremos tener más jugadores españoles, los dos que recibimos este año son muy buenos", señaló Hagen en declaraciones facilitadas por la agencia de comunicación de la liga estadounidense en España.

El trabajo en la NFL Academy va mucho más allá de los entrenamientos en el campo. El español Daniel Docal, que ejerce como Coordinador Defensivo, reconoce que hacen "mucho 'scouting'" para encontrar ese talento joven. "Ojeamos prácticamente el mundo entero. Miramos a más de cuatro o cinco mil chicos al año como posibles prospectos", advierte.

"A las 6:30, los jugadores comienzan su rutina en el gimnasio, después desayunan y van a clase. Luego comen y posteriormente nos reunimos con ellos, analizamos el último entrenamiento y el próximo partido, y después entrenamos. Al acabar, volvemos a hacer otra sesión de vídeo. Además, los chicos tienen actividades como sesiones de estudio, clases de cocina o de liderazgo. Y esto es así casi todos los días del año", detalla Docal.

Para el madrileño, España "es uno de los mercados más interesantes" porque existe "muchísima afición a la NFL". "Sería muy bonito que ese interés se trasladara al fútbol americano local y europeo, eso haría que el amor por este deporte fuese mucho más grande en España", confesó.

La academia reúne cada temporada a jugadores de más de 20 países y tiene el objetivo principal de que los jugadores europeos midan su nivel frente a equipos estadounidenses. "Más de 40 jugadores de la academia están jugando actualmente en 'colleges' de Estados Unidos, 27 de ellos en División I, el nivel más alto", apunta Kris Durham, 'Head' de la NFL Academy.

"Cada chico sueña con jugar en un gran estadio. Por eso creamos encuentros contra rivales como St. Thomas Aquinas Raiders (Florida) en el Tottenham Hotspur Stadium. Es un escaparate para nuestros jugadores", añade Hagen.

Ahora, la NFL Academy viajará a España en noviembre para disputar un triangular contra un combinado mexicano y contra la selección madrileña Sub-21 en el Estadio Vallermoso, en Madrid, donde el día 16 se jugará el primer partido de la temporada regular de la liga estadounidense entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Para Tom Gabarro, lo que "más" le ha "sorprendido" son las instalaciones de la academia. "Nunca había estado en un gimnasio así, ni tampoco en un campo como este. Tener un campo de fútbol americano en Europa es algo muy inusual, de privilegiados, y poder entrenar cada día es increíble", aseguró, recalcando estar viviendo "un sueño porque es el lugar perfecto para comprender y entender más sobre este deporte". "Mi objetivo es claro: llegar a la NFL, aunque hay que ir paso a paso", afirmó.

"Hice las pruebas, vine un poco más tarde de lo normal, pero al fin estoy aquí. Para mí era un sueño poder venir aquí y seguir creciendo en este deporte", recuerda por su parte Adrián Bermúdez cuyo actual objetivo "es conseguir una oferta para jugar en Estados Unidos en División I universitaria". "Mi sueño es llegar a la NFL", expresa.