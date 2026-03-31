El Deportivo aprovecha la crisis del Córdoba para ponerse segundo y el Valladolid abate al Cádiz

Archivo - Kevin Medina of Cordoba CF looks on during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cordoba CF and CD Castellon at Bahrain Victorious Nuevo Arcangel stadium on September 5, 2025, in Cordoba, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo de La Coruña ha ganado por 2-0 al Córdoba CF en el inicio de la jornada 33 de LaLiga Hypermotion, que este martes también ha vivido el claro triunfo del Real Valladolid por 3-0 contra el Cádiz CF y el empate (1-1) entre CD Mirandés y Albacete Balompié.

En Anduva, donde se levantó el telón de esta jornada intersemanal en Segunda División, Javi Hernández adelantó a los locales en el 36' tras un robo de balón en campo rival y un eslalon a trompicones que él mismo zanjó con un zurdazo mordido, pero certero. No obstante, un penalti transformado por Jefté Betancor en el 88' selló el empate de forma definitiva.

Eso situó a los albaceteños con 44 puntos, tranquilos en la mitad de la tabla, y dejó al Mirandés con 29 puntos en una zona de descenso a la que no quiere caer el Córdoba. No en vano, el conjunto blanquiverde lleva sin ganar desde el 14 de febrero y sigue con 42 puntos tras perder en Riazor.

Lucas Noubi puso ahí el 1-0 de cabeza en el 19', a lo que respondió con otro cabezazo Rubén Alves y que detuvo el portero del Dépor sobre la misma línea de portería. Poco después, Giacomo Quagliata hizo el 2-0 gracias a un zurdazo en carrera después de una asistencia de Adrià Altimira. Con ese resultado, el equipo coruñés alcanzó la segunda posición con 59 puntos.

Por último, en la lucha por la permanencia, el Valladolid volvió a la senda de la victoria. Y lo hizo en casa contra un adversario directo, con un doblete de Chuki San José (15' y 75') y un autogol de Dawda Cámara que condenó al Cádiz. De este modo, los pucelanos llegaron a 39 puntos y rebasaron al cuadro gaditano, que continúa en peligro con 38 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 33 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Martes.

Mirandés - Albacete 1-1.

Deportivo de La Coruña - Córdoba 2-0.

Valladolid - Cádiz 3-0.

-Miércoles 1.

Andorra - Málaga 19.00 horas.

Burgos - Ceuta 20.00.

Huesca - Cultural Leonesa 20.00.

Racing de Santander - Sporting de Gijón 21.30.

-Jueves 2.

Las Palmas - Granada 19.00.

Castellón - Almería 20.00.

Real Sociedad B - Eibar 20.00.

Leganés - Zaragoza 21.30.