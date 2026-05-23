El Deportivo quiere regresar a Primera en el José Zorrilla

Archivo - El RC Deportivo elimina al RCD Mallorca en la Copa del Rey - RC DEPORTIVO - Archivo

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña depende de sí mismo para volver a Primera División ocho años después y tratará de hacerlo matemático este domingo en su visita al Real Valladolid de la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion.

La Segunda División se jugará casi al completo a las 18.30, con siete equipos buscando el ascenso y otros seis tratando de evitar el descenso. Después de remontar al Almería en Riazor el pasado fin de semana, el cuadro de Antonio Hidalgo quiere unirse al Racing de Santander como billetes directos a la máxima categoría.

Tras una larga travesía por el desierto, el Dépor sería de Primera si ganar en Pucela a un Valladolid ya salvado y sin nada en juego. Con todo, los gallegos estarán atentos al resto de resultados, ya que Almería, Málaga y Las Palmas tendrán que ganar y apurar sus opciones de alcanzar la segunda plaza.

El cuadro almeriense, tercero con 71 puntos por los 74 del Deportivo, se medirá al Sporting de Gijón en El Molinón, tampoco sin jugarse nada los asturianos. Mientras, el Málaga (69) recibe a un Racing con la motivación de ser campeón de Segunda y Las Palmas (69) recibe a un Real Zaragoza colista y casi descendido.

El Castellón, sexto con 66 puntos, visita a un Huesca que marca la zona de descenso, defendiendo una zona de promoción que no está aún cerrada. Esperando algún tropiezo por arriba para colarse en los 'playoffs' están Burgos (66) y Eibar (64), que se medirán a la Cultural y Leonesa y Córdoba en El Plantío e Ipurua.

Por abajo, el Zaragoza necesita un milagro, a cinco puntos de la salvación con seis en juego, y en parecida situación está la 'Cultu', aunque tiene la ilusión de haber ganado al Eibar la pasada jornada. Todos, también Mirandés y Huesca, miran a un Cádiz que marca la permanencia con 40 puntos y que ha ganado un partido de los últimos 19. El equipo amarillo jugará en casa contra el Leganés (43 puntos) en un duelo directo que puede terminar con las cuentas.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 41 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Domingo.

Albacete - Real Sociedad B 16.15.

Andorra - AD Ceuta 16.15.

Cádiz - Leganés 18.30.

Cultural Leonesa - Burgos CF 18.30.

Eibar - Córdoba 18.30.

Huesca - Castellón 18.30.

Las Palmas - Real Zaragoza 18.30.

Málaga - R. Racing Club 18.30.

Mirandés - Granada 18.30.

Real Sporting - Almería 18.30.

Real Valladolid - Deportivo de La Coruña 18.30.