El Deportivo remonta en Almería y apretuja la zona de 'playoffs'

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo de La Coruña ha ganado por 1-2 en su visita a la UD Almería durante una jornada 22 de LaLiga Hypermotion en la que el Real Sporting de Gijón y el Real Valladolid han vuelto a ganar, de manera respectiva ante Cultural Leonesa por 2-4 y contra AD Ceuta por 0-3, para así cortar sus malas rachas recientes.

La tanda de partidos de este sábado empezó en suelo ceutí, donde se adelantaron los visitantes poco antes del descanso con un cabezazo a bocajarro de David Torres en un córner. Víctor Meseguer selló el 0-2 en el 52' también rematando en un córner y Chuki San José hizo dos minutos más tarde el 0-3 con un zurdazo raso tras un rápido contragolpe.

Eso puso al Valladolid con 28 puntos y dejó al Ceuta con 32, ambos en una mitad de la tabla apretadísima. No en vano, el Sporting alcanzó los 33 puntos por su victoria en León y se acercó a la zona de 'playoffs'. Aunque Diego Collado adelantó pronto a la Cultural, un doblete de Juan Otero y otro gol de Jonathan Dubasin remontaron antes del descanso.

Iván Calero recortó distancias en el 60' con un zurdazo tras barullo y casi de inmediato cabeceó Pablo Vázquez el 2-4 en un balón parado, lo cual ató la victoria gijonesa y dejó a la 'Cultu' con 25 puntos mirando hacia abajo. La Real Sociedad B le pisa los talones con 24 puntos tras empatar (1-1) en su visita a un Zaragoza aún en descenso con 21 puntos.

Y por último, en tierras almerienses, abrió el marcador Léo Baptistão en el 13' tras recibir un bonito pase de Adrián Embarba al hueco, evitar el marcaje de un defensor y definir con un derechazo cruzado y raso. Sin embargo, el Dépor empató nada más arrancar la segunda mitad con un pase en largo para la carrera de Yeremay Hernández hasta marcar sutilmente.

En el minuto 80, el propio Yeremay guio un contraataque por la banda derecha y pasó bombeado para Samuele Mulattieri, que al borde del área domó ese balón y anotó con un volea picada de diestra. A pesar del largo tiempo añadido, el Almería consumó su derrota ante un rival directo para quedarse con 36 puntos; mientras, el Dépor llegó hasta los 37 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 22 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Castellón - Leganés 2-0.

-Sábado.

Ceuta - Valladolid 0-3.

Cultural Leonesa - Sporting de Gijón 2-4.

Zaragoza - Real Sociedad B 1-1.

Almería - Deportivo de La Coruña 1-2.

-Domingo 18.

Mirandés - Andorra 14.00 horas.

Racing de Santander - Las Palmas 16.15.

Albacete - Cádiz 18.30.

Burgos - Huesca 18.30.

Córdoba - Málaga 21.00.

-Lunes 19.

Granada - Eibar 20.30.