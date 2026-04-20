El Deportivo remonta al Mirandés y regresa a ascenso directo - LALIGA

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo ha recuperado la segunda posición de LaLiga Hypermotion, de ascenso directo, después de supera este lunes al CD Mirandés (3-1) en el último partido de la trigésima sexta jornada, en el que los coruñeses lograron remontar el tanto inicial, de penalti, de Carlos Fernández.

En una frenética primera mitad, con ambos equipos intercambiando ocasiones, los 'jabatos' consiguieron adelantarse en Riazor después de que el guardameta local Álvaro Ferllo derribase a Unax, que minutos antes había estrellado un balón en el palo. El exdeportivista Carlos Fernández se plantó ante los once metros para poner el 0-1 (min.42), y antes del descanso todavía pudo incrementar la renta con un remate de cabeza que repelió el larguero.

Sin embargo, el conjunto gallego le dio la vuelta al choque en la reanudación. En el minuto 51, Mario Soriano igualó la contienda, y solo siete minutos después Yeremay hacía subir el segundo al marcador después de que el colegiado pitase penalti por falta en el área de Medrano sobre Adrià Altimira (min.58).

Nsongo, en el 71, sentenció el duelo, aunque los visitantes, que se encontraron con el travesaño a poco del final, tuvieron la oportunidad de acercarse en el descuento desde el punto de penalti, pero Álvaro Ferllo adivinó las intenciones de Javi Hernández.

De esta manera, el Depor, que rompe una serie de dos empates consecutivos, vuelve al segundo puesto con 64 puntos, los mismos que el tercero, la UD Almería, y a cuatro del líder Racing. El Mirandés, por su parte, sigue antepenúltimo con 33 unidades, a cinco de la zona de permanencia.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 36 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Racing de Santander1-3.

Las Palmas - Leganés 2-0.

-Sábado.

Zaragoza - Ceuta2-2.

Castellón - Burgos 3-1.

Cultural Leonesa - Córdoba 1-2.

-Domingo 19.

Andorra - Valladolid1-0.

Sporting de Gijón - Cádiz 3-0.

Albacete - Granada 4-1.

Eibar - Huesca2-1.

Almería - Málaga 3-2.

-Lunes 20.

Deportivo de La Coruña - Mirandés 3-1.