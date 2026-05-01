El Deportivo sufre contra el Leganés pero duerme en ascenso directo

Deportivo de La Coruña - CD Leganés - LALIGA

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña venció (2-1) al CD Leganés este viernes en la jornada 38 de LaLiga Hypermotion para colocarse segundo, mientras que el Real Zaragoza se derrumbó en su intento de salir de la zona de descenso contra el Granada (0-1).

El equipo gallego, que lleva dos meses sin perder un partido, supo sufrir ante un 'Lega' que compitió hasta el final pero que se fue de vacío de Riazor. Fue en el segundo tiempo cuando se animó el encuentro, con los fallos en defensa de ambos equipos, que permitieron los goles de Zakaria Eddahchouri y Juan Cruz.

El conjunto madrileño respondió rápido pero el Dépor había dado un paso al frente en el segundo tiempo y, recién entrenado, el canterano Noe Carillo hizo el 2-1. En el largo descuento pudo rascar el Leganés un punto al menos, pero Amadou Diawara falló un penalti en un tenso final, la tercera derrota en un 'Lega' pendiente del descenso.

Aprovechando el día festivo, a las 16.15 empezó la jornada este viernes uno de mayo en el nuevo Encamp, donde el Andorra, tras cinco victorias y un empate, vio frenada su racha y su ambición de llegar a la zona de promoción con la derrota (0-1) ante el Albacete. El equipo local generó una veintena de acercamientos a la portería rival sin la efectividad que traía de su gran momento.

Los manchegos apenas tuvieron un par de ocasiones, una en cada parte, y en el minuto 86, Jogo aprovechó un error de Gaël Alonso para hacer el 0-1. El Albacete escapó de abajo con 50 puntos como un Granada (48) que se impuso en su visita al Zaragoza con el tanto de Alex Sola en el minuto 98, ante la indecisión del equipo maño a la hora de aprovechar la última del partido y jugando con uno más por otra roja a Jorge Pascual en el equipo nazarí.

Los locales pudieron ganarlo en ese desenlace de infarto, sobre todo con una gran ocasión de Hugo Pinilla, para salir de la zona roja, pero perdieron incluso el punto para quedarse penúltimos con 35, a tres de la salvación a falta de que termine la jornada.

--HORARIOS DE LA JORNADA 38 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 1.

Andorra - Albacete 0-1.

Deportivo de la Coruña - Leganés 2-1.

Real Zaragoza - Granada 0-1.

Sábado 2.

Cultural Leonesa - Cádiz 16.15 horas.

Castellón - Córdoba 18.30 horas.

Eibar - Málaga 21.00 horas.

Domingo 3.

Racing de Santander - Huesca 14.00 horas.

Sporting - Ceuta 16.15 horas.

Real Sociedad B - Burgos 18.30 horas.

Las Palmas - Real Valladolid 21.00 horas.

Lunes 4.

Almería - Mirandés 20.30 horas.