El Deportivo tropieza con el Castellón y el Racing asume el liderato

Cádiz - Racing de Santander - LALIGA

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña cayo (1-3) ante el Castellón este domingo y dejó solo en el liderato al Racing de Santander, que horas antes había cumplido (2-3) en su encuentro contra el Cádiz en la jornada 17 de LaLiga Hypermotion.

El cuadro gallego cedió contra pronóstico en Riazor, donde además se puso por delante en el primer tiempo con el 1-0 de Yeremay. Después de cinco victorias seguidas, el Dépor se dejó remontar por un Castellón también en racha y asentado en el 'Top 6'.

Los cambios funcionaron de manera inmejorable a los visitantes ya que Marc-Olivier Doué y Fabrizio Brignani marcaron nada más saltar al césped (1-2). A cinco del final, Brian Kibambe Cipenga culminó el recital ofensivo de un Castellón que sumó 28 puntos. Los gallegos se quedaron con 32, a tres del líder en solitario Racing.

El cuadro cántabro sudó en su visita a Cádiz pero cumplió con mucha épica en lo alto de la tabla. Dawda Cámara y Roger Martí pusieron un prometedor 2-0 para los locales, pero Íñigo Vicente y un doblete de Andrés Martín, el segundo en el minuto 93, dieron una épica victoria al Racing en el Nuevo Mirandilla.

Mientras, el Ceuta impidió la escalada del Granada (1-1) para mantenerse a las puertas del 'Top 6'. El equipo nazarí firmó una gran primera mitad y se adelantó con Pedro Alemañ, pero antes del descanso respondió el cuadro ceutí con Cristian y supo aguantar en el segundo tiempo intenso de Los Cármenes.

Además, el Córdoba desaprovechó un penalti, errado por Jacobo González en el 87', en el empate sin goles ante un Leganés que estrenaba a Igor Oca en su banquillo, ambos equipos alargando su mal momento. Mientras, el Eibar se quedó en zona de descenso con la derrota (1-2) ante una Cultural Leonesa que remontó gracias a Manu Justo y un golazo de Thiago Ojeda.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 17 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Sábado.

Andorra - Almería 1-2.

Huesca - Valladolid 1-4.

Real Sociedad B - Sporting de Gijón 0-1.

-Domingo 7.

Cádiz - Racing de Santander 2-3.

Leganés - Córdoba 0-0.

Deportivo de La Coruña - Castellón 1-3.

Eibar - Cultural Leonesa 1-2.

Granada - Ceuta 1-1.

-Lunes 8.

Burgos - Albacete 16.15.

Las Palmas - Mirandés 18.30.

Málaga - Zaragoza 20.30.