El Deportivo vuelve a Primera ocho años después

Real Valladolid - Deportivo de La Coruña - LALIGA

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña ascendió a LaLiga EA Sports este domingo con su victoria (0-2) ante el Real Valladolid en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion, regreso a la elite ocho años después de un histórico del fútbol español.

Un doblete de Bil Nsongo en el primer tiempo del José Zorrilla aseguró el ascenso a Primera matemático y directo, como ya había logrado el Racing de Santander. Los de Riazor, campeones de una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España, pusieron fin a una travesía por el desierto, incluidos cuatro años en Primera RFEF con el regreso al fútbol profesional hace dos temporadas.

El regreso meteórico del Dépor culminó en Valladolid, donde los pucelanos no se jugaban nada. Para la última jornada, Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón defenderán la zona de promoción para jugar los 'playoffs' y buscar el camino largo a Primera. Mientras, esta penúltima fecha, que se jugó en horario unificado, supuso el descenso de Real Zaragoza, Cultural y Deportiva Leonesa y Huesca.

El conjunto gallego cumplió e incluso le hubiera valido la derrota, porque por detrás fallaron sus perseguidores. El Almería tropezó (3-1) contra el Sporting de Gijón, para quedarse en 71 puntos, tercero. El Málaga, con 70, empató (1-1) ante el Racing de Santander, y Las Palmas, con 70 también, tablas contra el Zaragoza.

El Castellón, sexto con 69, sí venció (0-1) al Huesca, y gracias al gol de Ousmane Camara en El Alcoraz guardó ese 'Top 6'. Y es que, por detrás, cumplieron persiguiendo el 'playoff' tanto Burgos como Eibar, que superaron (0-2) a la 'Cultu' y al Córdoba (2-0). El equipo castellano y el vasco, con 69 y 67 puntos tendrán la opción de meterse en la pelea por el ascenso en la última jornada.

Por abajo, las cuentas terminaron para tres billetes a Primera RFEF, casi cantados y que no pudieron evitar ni Zaragoza, Cultural Leonesa y Huesca, obligados a ganar y a esperar. Mientras, el Mirandés, con 40, ganó (3-1) al Granada para quedarse con un hilo de vida, gracias a que en la última jornada se mide al Leganés.

El equipo madrileño (43) se metió en un serio lío perdiendo (3-0) ante un Cádiz que llevaba una victoria en sus anteriores 19 partidos. El equipo amarillo, con gol de Lucas Pérez, asomó la cabeza justo a tiempo para sumar los mismos 43 puntos, pasar a los 'pepineros' y certificar la permanencia.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 41 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Domingo.

Albacete - Real Sociedad B 3-1.

Andorra - AD Ceuta 0-2.

Cádiz - Leganés 3-0.

Cultural Leonesa - Burgos CF 0-2.

Eibar - Córdoba 2-0.

Huesca - Castellón 0-1.

Las Palmas - Real Zaragoza 1-1.

Málaga - R. Racing Club 1-1.

Mirandés - Granada 3-1.

Real Sporting - Almería 3-1.

Real Valladolid - Deportivo de La Coruña 0-2.