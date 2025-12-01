El derbi Espanyol-Barça se disputará el sábado 3 de enero en la primera jornada de 2026

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona and Edu Exposito of RCD Espanyol in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and FC Barcelona at RCDE Stadium on May 15, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
LaLiga oficializó este lunes los horarios de la jornada 18, la primera de 2026, de LaLiga EA Sports, con el derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona el sábado 3 de enero (21.00), mientras que el Real Madrid recibirá al Real Betis el domingo 4 (16.15), según un comunicado.
La jornada la abrirá el derbi madrileño Rayo Vallecano-Getafe CF el viernes 2 de enero (21.00), y el sábado 3 se disputarán cuatro partidos, entre ellos, el Espanyol-Barça, a las 21.00, en el RCDE Stadium de Cornellà. La jornada sabatina vivirá también el RC Celta-Valencia CF (14.00), el CA Osasuna-Athletic Club (16.15) y el Elche CF-Villarreal CF (18.30).
Mientras que el domingo 4 de enero el Sevilla FC recibirá al Levante UD (14.00), el Bernabéu acogerá el Real Madrid-Betis (16.15), antes de la disputa de la Supercopa en Arabia; y se disputarán también, a las 18.30, el Deportivo Alavés-Real Oviedo y el RCD Mallorca-Girona FC, mientras que la jornada 18 se cerrará ese domingo a las 21.00 con el Real Sociedad-Atlético de Madrid.
--HORARIOS JORNADA 18 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26:
-Viernes 2 de enero.
Rayo Vallecano - Getafe CF21.00.
-Sábado 3.
RC Celta - Valencia CF 14.00.
CA Osasuna - Athletic Club16.15.
Elche CF - Villarreal CF18.30.
RCD Espanyol - FC Barcelona 21.00.
-Domingo 4.
Sevilla FC - Levante UD14.00.
Real Madrid - Real Betis 16.15.
Deportivo Alavés - Real Oviedo 18.30.
RCD Mallorca - Girona FC 18.30.
Real Sociedad - Atlético de Madrid 21.00.